به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، با توجه به تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا مبنی بر نحوه فعالیت تمامی مقاطع تحصیلی استان تهران بجز فیروزکوه و فعالیت ادارات در روزهای سه شنبه ۴ آذر و چهارشنبه ۵ آذر، به اطلاع می‌رساند، فعالیت‌های آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به جز فیروزکوه به صورت غیرحضوری و فعالیت اداری کارکنان محترم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به جز فیروزکوه با حداقل حضور و با نظر مدیر مربوطه در این بازه زمانی به صورت دورکاری می‌باشد.

همچنین کلاس‌های آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به جز فیروزکوه در روزهای پنجشنبه ۶ آذر و جمعه ۷ آذر نیز به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود.