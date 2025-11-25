  1. دانشگاه و فناوری
کلاسهای دانشگاه آزاد تهرانی‌ها تا آخر هفته مجازی شد

طبق اطلاعیه جدید دانشگاه آزاد، کلاس های آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به جز فیروزکوه در روزهای پنجشنبه ۶ آذر و جمعه ۷ آذر به صورت غیر حضوری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، با توجه به تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا مبنی بر نحوه فعالیت تمامی مقاطع تحصیلی استان تهران بجز فیروزکوه و فعالیت ادارات در روزهای سه شنبه ۴ آذر و چهارشنبه ۵ آذر، به اطلاع می‌رساند، فعالیت‌های آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به جز فیروزکوه به صورت غیرحضوری و فعالیت اداری کارکنان محترم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به جز فیروزکوه با حداقل حضور و با نظر مدیر مربوطه در این بازه زمانی به صورت دورکاری می‌باشد.

همچنین کلاس‌های آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به جز فیروزکوه در روزهای پنجشنبه ۶ آذر و جمعه ۷ آذر نیز به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود.

شبنم درخشان

