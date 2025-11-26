ضرورت تبدیل ۱۶ آذر از یک یادبود تاریخی به جریان زنده دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست با نمایندگان ریاست دانشگاه در هیأتهای نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی که در آستانه ۱۶ آذر برگزار شد، فرزاد جهان بین، معاون فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه، با تشریح نقش کلیدی دانشگاه در "گام دوم انقلاب"، بر رسالت تمدنساز دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد.
وی نمایندگان ریاست در هیئتهای نظارت را حلقه وصل مدیریت عالی دانشگاه با تشکلهای دانشجویی دانست و سلوک آنها را آیینهای دانست که تشکلها این مدیریت و حتی تجربه کنش فرهنگی سیاسی را در آن میبینند و بر اساس این تجربه، ذهنیتها شکل میگیرد.
هویتسازی تمدنی؛ محور اصلی مأموریت دانشگاه
وی در بخش اول سخنان خود با طرح این پرسش که "رسالت اصلی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان اسلام در گام دوم انقلاب چیست؟ " اظهار کرد: اسناد بالادستی، به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب، پاسخ را به وضوح ترسیم کردهاند: «ایجاد تمدن نوین اسلامی». این دانشگاه، تنها یک نهاد آموزشدهنده نیست؛ یک «کارخانه انسانسازی» و «پیشران فکری» برای تحقق این تمدن عظیم است.
تشکلهای دانشجویی؛ کارگاه تربیت مدیران
معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با تعریف نقش جدیدی برای تشکلهای اسلامی گفت: در این نقشه راه، تشکلهای اسلامی، تنها حلقههای ارتباطی نیستند؛ آنها «کارگاههای تربیت مدیران آینده» این تمدن هستند. این تشکلها هستند که باید نسل جوان را برای مدیریت کشورداری در تراز تمدن نوین اسلامی آماده کنند.
وی نقش هیأتهای نظارت را کلیدی توصیف کرده و افزودند: هیئتهای نظارت، ستادهای راهبردی این کارگاهها هستند. اگر این ستادها، استراتژی درست، جهتگیری صحیح و پشتیبانی عملیاتی نداشته باشند، کارگاهها از مأموریت اصلی خود بازمیمانند. بنابراین، نقش شما تنها «نظارت» نیست؛ «هدایت، توانمندسازی و زمینهسازی برای نقشآفرینی تمدنی» است.
جهان بین در بخش عملیاتی سخنان خود، چند اولویت اجرایی را مطرح کرد: ۱. مدیریت حکیمانه و فضاسازی هوشمندانه مبتنی بر اعتماد ۲. تأکید بر ایجاد فضایی باز، پویا و مبتنی بر اعتماد برای زنده نگاه داشتن مفهوم ۱۶ آذر ۳. تبدیل برنامههای ۱۶ آذر از حالت تشریفاتی به "کتابخانه زنده و پویای اندیشه" ۴. تأکید بر ارتقای کیفیت فعالیتها در کنار کمیت ۵. هیأتهای نظارت بر اجرای برنامه و کمک به رفع موانع
جهانبین در پایان با تأکید بر اعتماد به نسل جوان بر حضور مسئولان استانی و ملی و نیز برگزاری برنامههای تبیینی تاکید کرد و افزود: بیایید با اعتماد به نسل جوان و ایجاد فضایی برای بیان آزادانه و مسئولانه اندیشهها، ۱۶ آذر را از یک یادبود تاریخی به یک جریان زنده و اثرگذار در فضای دانشگاه تبدیل کنیم. نترسیم؛ اطمینان داشته باشیم که دانشجوی آگاه، وقتی در فضایی سالم نفس بکشد، بهترین مبلغ برای ارزشهای انقلاب اسلامی خواهد بود.
