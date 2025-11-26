علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه روز چهارشنبه سه قلاده بچه گربه بهطور اتفاقی درون چاه یک ساختمان در حال ساخت سقوط کرده بودند، ابراز داشت: با تلاش نیروهای آتشنشانی این گربهها از مرگ حتمی نجات یافتند.
وی افزود: پس از تماس یکی از شهروندان با ستاد ۱۲۵، تیم امداد و نجات بلافاصله به محل حادثه در یکی از مناطق شهری سمنان اعزام شدند.
رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه آتشنشانان پس از بررسی وضعیت، متوجه عمق حدود ۱۰ متری چاه شدند، ابراز داشت: مأموران ایستگاه دو آتش نشانی مأمور رسیدگی حادثه شدند.
صباغی در ادامه تصریح کرد: آتش نشانها با استفاده از تجهیزات ایمنی و طنابهای نجات، به داخل چاه رفته و هر سه حیوان را با موفقیت به سطح زمین منتقل کردند.
وی افزود: گربهها پس از نجات، توسط مأموران به محلی امن و خشک منتقل شدند و یکی از شهروندان حاضر نیز مسئولیت نگهداری موقت آنها را بر عهده گرفت.
رئیس سازمان آتش نشانی سمنان اضافه کرد: نجات حیوانات بخشی از مأموریتهای انسانی آتش نشانی است و هر تماس مردمی در چنین مواردی میتواند جان موجودی بیدفاع را نجات دهد.
