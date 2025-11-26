  1. استانها
  2. کردستان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۷

کارناوال شادپیمایی جشنواره استانی تئاتر کردستان در بیجار

کارناوال شادپیمایی جشنواره استانی تئاتر کردستان در بیجار

بیجار-سی و ششمین جشنواره استانی تئاتر کردستان با اجرای کارناوال شاد پیمایی، در بیجار آغاز به کار کرد.

دریافت 42 MB
کد خبر 6669407

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها