کارناوال شادپیمایی جشنواره استانی تئاتر کردستان در بیجار

بیجار-سی و ششمین جشنواره استانی تئاتر کردستان با اجرای کارناوال شاد پیمایی، در بیجار آغاز به کار کرد.
