امید اکبر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برنامه افتتاحیه جشنواره امسال با اجرای کارناوال نمایشی در مسیر پیاده‌راه اردلان آغاز خواهد شد و این بخش یکی از ویژه‌ترین رویدادهای جنبی جشنواره است.

وی افزود: در این کارناوال عروسک‌های غول‌پیکر، چند سردیس از چهره‌های شناخته‌شده و مجموعه‌ای از عروسک‌های کودکانه همراه با دهل و سرنا حضور دارند و گروه‌های اجرایی با حرکت هماهنگ مسیر تعیین‌شده را طی می‌کنند

دبیر جشنواره بیان کرد: از عموم مردم بیجار دعوت می‌شود ساعت ۱۶ در پیاده‌راه اردلان حاضر باشند تا مراسم افتتاحیه هم‌زمان با حرکت کارناوال آغاز شود.

اکبر در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای این کارناوال با هدف ایجاد فضای شهری پرنشاط و جلب مشارکت مردم انجام شده و تلاش می‌شود فضای آغازین جشنواره با شور نمایشی همراه باشد.