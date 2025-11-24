محمد وطن خواه در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مراحل بازبینی آثار صحنهای و خیابانی با حضور هیئت بازبینی به پایان رسید و دبیرخانه پس از جمعبندی نظرات، فهرست نهایی آثار راهیافته را منتشر کرد.
وی افزود: جشنواره امسال در بیجار برگزار میشود، شهری که از گذشته یکی از خاستگاههای جدی هنرهای نمایشی در کردستان بوده و انتخاب آن فرصتی برای تقویت جریان تئاتر در شرق استان است.
دبیر اجرایی بخش صحنهای سی و ششمین جشنواره تئاتر کردستان عنوان کرد: در بخش صحنهای، نمایش «آخرین نامه» به کارگردانی ایوب طالب پور از قروه، «اسبها» به کارگردانی محمد سلیمی و حسین مرادی از دیواندره، «دشمن خدا» به کارگردانی میلاد صادقی از سنندج و «روولور» به کارگردانی علیحسین افشاری از بیجار پذیرفته شدند.
وطن خواه ادامه داد: «عاشقانههای سراب» به کارگردانی یونس صحرارو از قروه، «موسیقی سفید» به کارگردانی سامان رستمی از سنندج، «ویکنت شقهشده» به کارگردانی اشکان کمانگر از سنندج و «یک مشت حرف» به کارگردانی سعدی حسینی از دیواندره نیز در این بخش حضور خواهند داشت.
بیجار میزبان هشت گروه تئاتر خیابانی
دبیر اجرایی بخش خیابانی سی و ششمین جشنواره تئاتر استانی کردستان نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره بخش خیابانی گفت: «ئاکامی ئوین» به کارگردانی نازیلا امینی از سقز، «امیدی در تاریکی» به کارگردانی هوشیار قوامی و ثنا کهزادی، «خانهبهدوش» به کارگردانی سعید نادری مقدم از مریوان، «دوازده» (کار گروهی) از بیجار و «شیف» به کارگردانی بختیار احمدپور از بانه آثار راهیافته به این بخش هستند.
محسن افشاری اضافه کرد: «وضعیت آبی قرمزه» به کارگردانی آفاق یعقوبنژاد از سنندج «دو راهی عشق» به کارگردانی عطا رشیدی سقز و «پاچه پلاس» به کارگردانی هیوا اسدبیگی از سقز نیز در بخش خیابانی حضور دارند.
وی تصریح کرد: گروههای منتخب پس از نهاییشدن جدول اجرا، از پنجم تا هشتم آذرماه آثار خود را در مکانهای تعیین شده اجرا خواهند کرد و از تاریخ پنجم تا هشتم آذر ماه این جشنواره بهصورت رسمی آغاز میشود.
افشاری در پایان خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که جشنواره امسال با تمرکز بر کیفیت اجراها، انسجام برنامهریزی و حضور مردم شهرستان در کنار هنرمندان، به یکی از دورههای اثرگذار تئاتر کردستان تبدیل شود.
