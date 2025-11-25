به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی شامگاه سه شنبه در جلسه هماهنگی دبیرخانه جشنواره با اشاره به زحمات هنرمندان و پیشکسوتان اظهار کرد: اعضای دبیرخانه طی روزهای گذشته با تمام توان در حال آمادهسازی برنامهها بودهاند و انتظار داریم خروجی کار متناسب با ظرفیت هنری شهرستان باشد.
وی با بیان اینکه بیجار یکی از شهرستانهای ویژه از نظر شاخصهای توسعهنیافتگی است، افزود: شاخص توازن منطقهای در بیجار نشان میدهد این شهرستان در رتبه دوم محرومیت قرار دارد و این وضعیت فشار زیادی بر مردم و دستگاهها وارد کرده و مشکلاتی مانند کمبود زیرساخت و محدودیت سوخت همواره وجود داشته است اما این سختیها مانع انجام فعالیتهای فرهنگی نشده و اتفاقات خوبی در جریان است.
فرماندار بیجار حضور رویدادهای هنری را عاملی برای امیدآفرینی دانست و گفت: تلاش شده جشنواره امسال با وجود محدودیت جدی اعتبارات به شکل آبرومندانه برگزار شود زیرا کنار هم بودن هنرمندان و ایجاد فضای نشاط اجتماعی از مهمترین اولویتهای ماست.
کاظمی با اشاره به تلاشهای شبانهروزی گروه اجرایی بیان کرد: اعضای دبیرخانه از ساعات اولیه صبح درگیر امور جشنواره بودهاند و اگرچه برخی کمبودها طبیعی است اما مهم این است که توان هنری شهرستان حفظ شود زیرا در صورت نبود حمایت کافی گروههای هنری دچار فرسایش شده یا فعالیتشان متوقف میشود.
وی ضعف برخی زیرساختها را عامل عقبماندگی در برگزاری رویدادها دانست و گفت: امروز با همراهی هنرمندان و همکاری دستگاهها کار بزرگی در حال انجام است و تلاش شده هم در بخش صحنهای و هم خیابانی برنامهای در حد انتظار مردم ارائه شود.
کاظمی افزود: مهمترین مسئله این است که مردم بیجار در روزهای برگزاری جشنواره فضای فرهنگی شهر را حس کنند و حضور آنان در کنار هنرمندان به جذابیت برنامهها و تقویت روحیه عمومی کمک خواهد کرد و لازم است مدارس دانشگاهها و عموم شهروندان در این رویداد سهیم باشند.
وی با قدردانی از عوامل دبیرخانه گفت: از آقای اکبر آقای سلطانی پیشکسوتان و تمامی همراهان تشکر میکنم و اگر در بیان برخی مسائل نکتهای با صراحت مطرح شد هدف فقط کمک به پیشبرد بهتر جشنواره بوده است.
فرماندار بیجار در پایان اظهار کرد: فرمانداری با تمام توان از جشنواره حمایت میکند و امیدواریم افتتاحیه پیش رو با شکوه برگزار شود و اقدامات پشتیبانی مانند تأمین خودرو و رفع مشکلات اجرایی نیز در حال انجام است تا گروهها بدون دغدغه برنامههای خود را ارائه دهند.
نظر شما