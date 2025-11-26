آغاز محکومیت ۲۷ ساله رئیس جمهور سابق برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، ژائیر بولسونارو رئیس جمهور سابق برزیل دوره محکومیت ۲۷ ساله خود را آغاز می‌کند.

بر اساس اعلام این رسانه، دیوان عالی برزیل به رئیس جمهور سابق این کشور دستور داد تا دوره حبس ۲۷ ساله خود به جرم تلاش برای کودتا علیه جانشینش را آغاز کند.

در حالی دیوان عالی برزیل اعلام کرد که منتظر تایید حکم صادره از سوی هیئت ۴ نفره در عصر امروز است که هیئت مذکور درخواست تجدیدنظر بولسونارو را رد کرده است.

این در حالیست که وکیل ژائیر بولسونارو رئیس‌جمهور پیشین برزیل پیشتر اعلام کرده بود که او، روز شنبه توسط پلیس فدرال این کشور بازداشت شده است.

وکلای بولسونارو، جمعه پیش درخواست کردند که او بتواند حکم ۲۷ سال حبس خود را در خانه سپری کند و دلیل این درخواست را بیماری شدید او عنوان کردند.

بولسونارو، ۷۰ ساله، در سپتامبر به دلیل رهبری تلاش نافرجام برای کودتا علیه لولا داسیلوا رئیس جمهور این کشور، پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۲ محکوم شد. درخواست تجدیدنظر او هفته گذشته رد شد.

بولسونارو، رهبری گروهی را برعهده داشت که قرار بود لولا، معاونش و قاضی دیوان عالی برزیل را ترور کنند. ۳ مقام نظامی و یک پلیس نیز به دلیل نقششان در این توطئه، به زندان محکوم شدند.

محاکمه بولسونارو، خشم دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا را برانگیخت و در واکنش به آن، تعرفه ۴۰ درصدی بر برخی کالاهای برزیلی اعمال کرد. با این حال، تلاش‌های دیپلماتیک منجر به کاهش تنش‌ها شد و آمریکا پنج‌شنبه گذشته اعلام کرد که تعرفه‌های اضافی روی صادرات گوشت و قهوه را برداشته است.