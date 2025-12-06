به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سناتور فلاویو بولسونارو فرزند بزرگ ژائیر بولسونارو رئیسجمهور پیشین برزیل با تأیید رسمی پدرش، نامزد حزب راستگرای لیبرال برای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۶ شد.
ژائیر بولسونارو که هماکنون در زندان به سر میبرد، در بیانیهای حمایت خود از نامزدی پسرش را اعلام و فلاویو را مسئول ادامه «پروژه ملی» خانواده بولسونارو خواند.
انتخابات برزیل قرار است چهارم اکتبر ۲۰۲۶ برگزار شود و با توجه به ممنوعیت قانونی ژائیر برای حضور در انتخابات تا سال ۲۰۳۰، فلاویو اکنون به عنوان وارث سیاسی حزب راستگرای این کشور مطرح شده است. فلاویو ۴۴ ساله از سال ۲۰۱۹ در مجلس سنای برزیل فعالیت دارد و پیشتر نماینده ایالت ریو دو ژانیرو بوده است.
کارشناسان سیاسی بر این باورند که انتخاب فلاویو با هدف جذب پایگاه رأی پدرش انجام شده و ممکن است میانهروهای حزب را دلسرد کند. این تصمیم، رقابت تازهای را میان خانواده بولسونارو و لولا داسیلوا رئیسجمهور چپگرای برزیل، ایجاد خواهد کرد. لولا که به دنبال چهارمین دوره ریاستجمهوری است، در نظرسنجیها پیشتاز محسوب میشود.
حزب لیبرال با صدور بیانیهای رسماً اعلام کرد نامزدی فلاویو به تأیید ژائیر بولسونارو رسیده و این تصمیم، جایگزین تمام گزینههای دیگر برای انتخابات آینده خواهد بود.
باتوجه به روابط نزدیک خانواده بولسونارو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، احتمال دخالت واشنگتن در انتخابات آتی برزیل وجود دارد.
