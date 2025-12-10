تنش در مجلس برزیل، به خاطر کاهش حبس متحد ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لوموند، نمایندگان مجلس برزیل، بامداد چهارشنبه در حالی طرح جنجالی کاهش محکومیت ژائیر بولسونارو، رئیسجمهوری پیشین این کشور را تصویب کردند که صحن مجلس نمایندگان شاهد تنش و درگیری لفظی و فیزیکی بود.
پیش از آغاز رأیگیری، گلاوبر براگا نماینده چپگرای مجلس نمایندگان برزیل، در اعتراض به «تلاش برای مشروعیتبخشی به کودتا» صندلی ریاست را اشغال کرد و با مداخله پلیس از صحن خارج شد. پخش زنده جلسه نیز بهطور موقت قطع و خبرنگاران از صحن خارج شدند.
طرح تصویبشده که اکنون باید به سنای برزیل برود، میتواند محکومیت ۲۷ ساله بولسونارو که متهم به کودتا علیه دولت مستقر است را به حدود دو سال کاهش دهد. برخی از نمایندگان حامی دولت، این اقدام را «قانونگذاری برای نجات یک محکوم» توصیف کردهاند.
در مقابل، حامیان بولسونارو میگویند پس از ناکامی در ایجاد اجماع برای عفو کامل، «کاهش مجازات»، اولین گام برای اصلاح روند است. این طرح، همچنین میتواند عفو حدود ۱۰۰ نفری که بابت یورش ۸ ژانویه ۲۰۲۳ به ساختمانهای دولتی محکوم شدهاند را نیز در پی داشته باشد.
در همین حال، تیم وکلای بولسونارو با اشاره به وخامت وضعیت جسمانی او، بار دیگر خواستار انتقال وی به بیمارستان و همچنین حبس خانگی وی به دلایل انساندوستانه شده اند.
بولسونارو سیاستمدار راستگرای برزیل روابط نزدیکی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دارد و کاخ سفید خواهان آزادی وی شده است.
