به گزارش خبرنگار مهر، رامین صادقی عصر چهارشنبه در گردهمایی کارگروه گسترش صادرات غیرنفتی این استان اظهار کرد: این منطقه علیرغم چالشهایی نظیر محدودیتهای ناعادلانه و درگیریهای نظامی ۱۲ روزه، در طول یک سال گذشته موفق به صادرات ۲۲۵ میلیون دلاری شده و روند صادرات غیرنفتی آن روبهرشد بوده است.
وی افزود: در طی هفت ماه اخیر نیز شاهد رشد ۳۴ درصدی در زمینه صادرات بودهایم که این امر گویای ارزش صادراتی قابل توجه کالاهای تولیدشده در استان اردبیل است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل خاطرنشان کرد: محصولات صادراتی از ارزش افزوده بالایی برخوردارند که از آن جمله میتوان به شمش فولادی و انواع گوناگون محصولات کشاورزی اشاره نمود. همچنین، با تأسیس شهرک گلخانهای دشت مغان مطابق با استانداردهای بینالمللی، فرصت مناسبی برای استان اردبیل به وجود آمده است.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی جهان، تمرکز زیادی بر روی مواد معدنی و استخراج آنها وجود دارد و با در نظر گرفتن ویژگیهای زمینشناختی استان، مناطق معدنی در حال شناسایی هستند که بستری مساعد برای جلب سرمایهگذاران خارجی فراهم کرده است.
صادقی با اشاره به وجود معادن تراورتن و واحدهای فرآوری سنگهای معدنی، تأکید کرد: سنگهای تزئینی پرداختشده از دیگر تولیدات مهم این استان به شمار میروند که امکان صادرات آنها وجود دارد.
وی همچنین عنوان کرد: استان اردبیل در حوزه تولید مواد شیمیایی نیز از قابلیت بالایی برخوردار است که از آن جمله میتوان به تولید متانول اشاره نمود که مورد تقاضای کشورهای همسایه به ویژه ترکیه قرار گرفته و ظرفیت توسعه بیشتری نیز در این زمینه موجود است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در پایان تصریح کرد: امید است سازمان توسعه تجارت و نمایندگان فرهنگی با مساعدت خود، در معرفی هرچه بیشتر محصولات تولیدی استان اردبیل همکاری نمایند تا علاوه بر افزایش صادرات، بستر جذب سرمایهگذاران خارجی نیز مهیا گردد.
