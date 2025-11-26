  1. استانها
بسپار شیمی نائب قهرمان لیگ ملی چوگان ایران شد

اصفهان - تیم بسپار شیمی نائب قهرمان لیگ ملی چوگان آقایان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته هفدهم لیگ ملی چوگان ایران در سال ۱۴۰۴ با عنوان جام مروارید در بخش آقایان برگزار شد.

در این دوره، باشگاه چوگان بسپار شیمی سپیدان یکی از اصلی‌ترین مدعیان قهرمانی بود و با ارائه عملکردی چشمگیر، رقابتی فشرده را رقم زد؛ هرچند در نهایت تیم نزاجا الف موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

این مسابقات که با نام جام مروارید و گرامیداشت روز نیروی دریایی و به میزبانی مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا تهران (قصر فیروزه) برگزار شد.

در حساس‌ترین دیدار این هفته، تیم بسپارشیمی سپیدان الف در یک نبرد تماشایی مقابل نزاجا الف قرار گرفت و با وجود نمایشی زیبا، در امتیازگیری نهایی نتیجه را واگذار کرد.

شایان ذکر است که باشگاه بسپارشیمی سپیدان با تثبیت جایگاه خود به عنوان یکی از قدرتمندترین تیم‌های فصل، عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد. تیم فراجا ب نیز به مقام سوم دست یافت.

در بخش جوایز فردی نیز درخشش باشگاه بسپارشیمی سپیدان ادامه داشت؛ اسب رین استورم از این باشگاه به عنوان بهترین اسب جام انتخاب شد.

