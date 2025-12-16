  1. استانها
  2. اصفهان
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۵

تیم چوگان بسپار شیمی سپیدان قهرمان هفته هجدهم لیگ ملی شد

تیم چوگان بسپار شیمی سپیدان قهرمان هفته هجدهم لیگ ملی شد

اصفهان - تیم چوگان بسپار شیمی سپیدان با نمایشی مقتدرانه، عنوان قهرمانی هفته هجدهم لیگ ملی چوگان ایران (جام مینودر) را از آنِ خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم چوگان بسپار شیمی سپیدان با نمایشی مقتدرانه، عنوان قهرمانی هفته هجدهم لیگ ملی چوگان ایران (جام مینودر) را از آنِ خود کرد.

تیم چوگان بسپار شیمی سپیدان قهرمان هفته هجدهم لیگ ملی شد

در این رقابت‌ها که با حضور برترین تیم‌های کشور برگزار شد، تیم چوگان بسپار شیمی سپیدان در حساس‌ترین دیدار هفته، طی نبردی تماشایی مقابل تیم نزاجا، با ارائه بازی جذاب، انسجام تاکتیکی مثال‌زدنی و توان فنی بالا، موفق شد بر حریف خود غلبه کرده و جایگاه نخست جدول را تثبیت کند.

گفتنی است تیم‌های نزاجا و کمانگیران قزوین به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.
اسب بی تا ناز و اسماعیل امامی از تیم بسپار شیمی سپیدان به عنوان بهترین اسب و بازیکن جام انتخاب شدند.

تیم چوگان بسپار شیمی سپیدان قهرمان هفته هجدهم لیگ ملی شد

این پیروزی ارزشمند، حاصل قدرت بالای تیم، تلاش بی‌وقفه بازیکنان و مدیریت هوشمندانه کادر فنی است.

قهرمانی تیم چوگان بسپار شیمی سپیدان در جام مینودر، نه‌تنها یک موفقیت ورزشی به شمار می‌آید، بلکه یادآور پیشینه درخشان و تاریخی ورزش چوگان در شهر اصفهان است؛ شهری که از دیرباز به‌عنوان یکی از خاستگاه‌ها و مراکز اصلی این ورزش اصیل ایرانی شناخته می‌شود و میدان نقش‌جهان آن، قرن‌هاست نماد پیوند فرهنگ، تاریخ و چوگان در ایران بوده است.

تیم چوگان بسپار شیمی سپیدان قهرمان هفته هجدهم لیگ ملی شد

این دستاورد، بار دیگر جایگاه اصفهان را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی چوگان کشور در سطح ملی به نمایش می‌گذارد.

کد خبر 6691682

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها