تیم چوگان بسپار شیمی سپیدان قهرمان هفته هجدهم لیگ ملی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم چوگان بسپار شیمی سپیدان با نمایشی مقتدرانه، عنوان قهرمانی هفته هجدهم لیگ ملی چوگان ایران (جام مینودر) را از آنِ خود کرد.
در این رقابتها که با حضور برترین تیمهای کشور برگزار شد، تیم چوگان بسپار شیمی سپیدان در حساسترین دیدار هفته، طی نبردی تماشایی مقابل تیم نزاجا، با ارائه بازی جذاب، انسجام تاکتیکی مثالزدنی و توان فنی بالا، موفق شد بر حریف خود غلبه کرده و جایگاه نخست جدول را تثبیت کند.
گفتنی است تیمهای نزاجا و کمانگیران قزوین به ترتیب مقامهای دوم و سوم را از آن خود کردند.
اسب بی تا ناز و اسماعیل امامی از تیم بسپار شیمی سپیدان به عنوان بهترین اسب و بازیکن جام انتخاب شدند.
این پیروزی ارزشمند، حاصل قدرت بالای تیم، تلاش بیوقفه بازیکنان و مدیریت هوشمندانه کادر فنی است.
قهرمانی تیم چوگان بسپار شیمی سپیدان در جام مینودر، نهتنها یک موفقیت ورزشی به شمار میآید، بلکه یادآور پیشینه درخشان و تاریخی ورزش چوگان در شهر اصفهان است؛ شهری که از دیرباز بهعنوان یکی از خاستگاهها و مراکز اصلی این ورزش اصیل ایرانی شناخته میشود و میدان نقشجهان آن، قرنهاست نماد پیوند فرهنگ، تاریخ و چوگان در ایران بوده است.
این دستاورد، بار دیگر جایگاه اصفهان را بهعنوان یکی از قطبهای اصلی چوگان کشور در سطح ملی به نمایش میگذارد.
