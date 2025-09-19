فراجا قهرمان لیگ ملی چوگان جام نقش جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته دوازدهم لیگ ملی چوگان با برگزاری دیدارهای رده‌بندی و فینال به میزبانی باشگاه بسپار شیمی سپیدان به پایان رسید. این هفته از رقابت‌ها با شور و هیجان خاصی دنبال شد و سرانجام تکلیف تیم‌های برتر مشخص شد.

در دیدار رده‌بندی، تیم نزاجا موفق شد با ارائه نمایشی منسجم و قدرتمند، میزبان خود بسپار شیمی سپیدان را با نتیجه ۹ بر پنج مغلوب کند. نزاجا با این پیروزی، عنوان سومین تیم برتر لیگ را به دست آورد و نشان داد همچنان یکی از قدرت‌های باثبات چوگان کشور است اما اوج هیجان مسابقات در دیدار فینال رقم خورد؛ جایی که تیم‌های شهدای یگان ویژه فراجا و گوی و چوگان اسپادانا خمینی‌شهر رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. این مسابقه پر برخورد و نزدیک تا واپسین دقایق با نتیجه‌ای پایاپای پیش رفت و تماشاگران شاهد جدالی تمام‌عیار بودند. در نهایت، بازیکنان فراجا با بهره‌گیری از تجربه و تمرکز بیشتر، موفق شدند با نتیجه ۸ بر ۶ به پیروزی برسند و جام قهرمانی لیگ ملی چوگان را بالای سر ببرند.

بدین ترتیب، لیگ امسال با قهرمانی شهدای یگان ویژه فراجا، نایب‌قهرمانی گوی و چوگان اسپادانا خمینی‌شهر و سومی نزاجا به کار خود پایان داد؛ رویدادی که بار دیگر نشان داد چوگان ایران در مسیر رشد و توسعه قرار دارد و با استقبال خوب علاقه‌مندان روبه‌رو شده است.