بازدیدهای میدانی شبانه از نظافت و نگهداشت پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان با تأکید بر جایگاه نظارتی این مجموعه در حوزه نگهداشت شهر اظهار کرد: علاوه بر نظارتهای روزانه، بهصورت شبانه نیز همراه با معاونان و ناظران سازمان در مناطق حاضر میشویم تا عملیات نظافت و عملکرد مجموعههای اجرایی را دقیقتر رصد کنیم. بر اساس ساختار موجود، مسئولیت مستقیم رفتوروب، نظافت و جمعآوری اولیه پسماند برعهده مناطق و نواحی است و سازمان مدیریت پسماند پس از تحویل زباله در سکوهای میانی، فرآیند انتقال تا مجتمع آرادکوه و مدیریت پسماند را برعهده دارد.
وی افزود: در جریان این بازدیدها، نقاط ضعف احتمالی، کمبود تجهیزات، مشکلات پیمانکاران یا مواردی که ممکن است از نگاه نیروهای عملیاتی مستقر در منطقه پنهان مانده باشد، شناسایی میشود تا با همافزایی مناطق، نواحی و پیمانکاران نسبت به رفع آن اقدام کنیم. این حضور میدانی به ما امکان میدهد وضعیت محلات را با دقت بیشتری بررسی کنیم؛ بهویژه در مناطقی مانند محدوده خلازیر یا برخی نواحی منطقه ۴ که شرایط ویژهتری برای جمعآوری پسماند دارند و نیازمند تخصیص نیروی انسانی و ماشینآلات بیشتر هستند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به نقش مؤثر بازدیدهای سرزده در اصلاح دقیقتر آنالیزها و برنامههای اجرایی تصریح کرد: مطابق قوانین و مفاد قراردادها، نقش سازمان نظارتی است و در صورت مشاهده کاستی، موضوع ابتدا به بخش خدمات شهری مناطق و سپس به پیمانکار اعلام میشود. خوشبختانه بخش قابل توجهی از تذکراتی که سازمان پسماند به عنوان ناظر عالی فرآیند نظافت و نگهداشت شهر به پیمانکاران و شهرداران نواحی میدهد با همکاری مناسب و مسئولانه برطرف یا با جریمه پیمانکار، شرایط بهبود مییابد اما در صورت تکرار نواقص و استمرار بیتوجهی از سوی پیمانکار با هماهنگی با شهرداران مناطق قرارداد لغو و پیمانکار دیگری جایگزین خواهد شد.
قضاتلو در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در بهینهسازی فرایند مدیریت پسماند یادآور شد: پاکبانان از شب تا صبح در حال نظافت شهر هستند و تهران ساعت شش صبح تمیز به شهروندان تحویل داده میشود؛ اما رهاسازی زباله در معابر، بیتوجهی نسبت به ساعت مقرر ۹ شب برای انتقال پسماندهای خانگی به مخازن و عدم رعایت تفکیک از مبدأ، تأثیر تلاشهای شبانهروزی این عزیزان را کاهش میدهد. همراهی شهروندان میتواند علاوه بر کاهش هزینههای مدیریت شهری، به کاهش ساعت کاری پاکبانان زحمتکش در طول شبانهروز کمک کند و در مجموع شهر تمیزتری داشته باشیم.
نظر شما