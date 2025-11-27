به گزارش خبرگزاری مهر، لطیف پنداریان، معاون حملونقل و ترافیک منطقه ۱۹ تهران از اجرای پروژه ایمنسازی و نصب نیوجرسی در محور آزادگان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف افزایش سطح ایمنی، جلوگیری از عبورهای عرضی غیرمجاز و جایگزینی تجهیزات فرسوده شامل گاردریلها، پایههای منعطف و جداول سنتی انجام شده است.
وی افزود: این پروژه در چارچوب طرح جامع قرارگاه سیما و منظر شهری و با هدف ارتقای هماهنگی بصری و بهسازی ساختار ایمنی مسیرهای بزرگراهی صورت گرفته است. همچنین عملیات خطکشی استاندارد در بخشهای مختلف آزادگان اجرا شد تا خوانایی مسیر، نظم حرکتی و ایمنی رانندگان به شکل قابلتوجهی بهبود یابد.
پنداریان در تشریح اهمیت این اقدام اظهار داشت: اجرای طرح نصب نیوجرسی و خطکشی آزادگان، گامی مهم در جهت کاهش نقاط حادثهخیز، جلوگیری از ترددهای ناایمن، افزایش ایمنی کاربران راه و ارتقای کیفیت مدیریت ترافیک در این محدوده است. با توجه به حجم بالای تردد در محور آزادگان، بهروزرسانی مستمر تجهیزات ایمنی و استفاده از سازههای مقاوم و استاندارد ضرورتی انکارناپذیر است.
وی تأکید کرد: معاونت حملونقل و ترافیک منطقه ۱۹ در هماهنگی با سایر بخشهای تخصصی، برنامههای ایمنسازی و بهسازی معابر اصلی و بزرگراهی را با جدیت دنبال میکند و اجرای این پروژه یکی از اقدامات مؤثر در مسیر ارتقای امنیت و کیفیت عبور و مرور شهروندان به شمار میرود.
