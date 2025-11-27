به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خوش اقبال، معاون استاندار و فرماندار تهران با همراهی سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و پناهی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ تهران، از چند پروژه تأمین آب، مخازن ذخیره‌سازی و خطوط انتقال در پهنه شمال و شمال‌غرب پایتخت بازدید کرد.

خوش‌اقبال در جریان این بازدید، با اشاره به اهمیت راهبردی مدیریت منابع آبی در کلان‌شهر تهران، گفت: تکمیل به‌موقع طرح‌های تأمین آب و تقویت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی برای افزایش تاب‌آوری شهر و پایداری شبکه در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

وی با تأکید بر رصد دقیق مراحل اجرا و پایش میدانی روند عملیات عمرانی افزود: فرمانداری تهران با همکاری دستگاه‌های تخصصی، رفع موانع اجرایی و تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌هایی را که نقش مستقیم در پایداری شبکه آب دارند، با جدیت دنبال می‌کند.

فرماندار تهران با اشاره به لزوم مدیریت یکپارچه طرح‌ها گفت: هماهنگی میان شهرداری، شرکت آب و فاضلاب و دستگاه‌های دیگر باید با رویکرد حل‌مسائل و سرعت‌بخشی به عملیات دنبال شود تا هیچ منطقه‌ای با چالش تأمین آب مواجه نشود.

خوش‌اقبال در پایان تأکید کرد: تهران نیازمند نگاه پیشگیرانه و زیرساخت‌محور در حوزه آب است و اجرای دقیق این پروژه‌ها یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان محسوب می‌شود.

در این بازدید، آخرین وضعیت پیشرفت ساخت مخازن، خطوط انتقال، عملیات لوله‌گذاری و اقدامات مربوط به تقویت فشار شبکه در مناطق شمالی و غربی شهر بررسی شد.