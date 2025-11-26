  1. استانها
  2. قزوین
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳

مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در قزوین دو مصدوم برجای گذاشت

قزوین- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین اعلام کرد: بر اثر نشت گاز منوکسیدکربن در یک واحد مسکونی در شهر قزوین، دو نفر دچار مسمومیت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف اکبری اظهار کرد: این حادثه حوالی ساعت ۱۵:۴۰ روز چهارشنبه ۵ آذرماه در یک منزل مسکونی در قزوین رخ داد و بلافاصله پس از اعلام به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، آمبولانس پایگاه مولوی به محل اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه خانمی ۳۰ ساله و یک کودک ۹ ساله دچار علائم مسمومیت با گاز منوکسیدکربن شدند که تیم اعزامی با انجام اقدامات درمانی، مصدومان را به مرکز درمانی منتقل کرد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین ضمن هشدار نسبت به مخاطرات گاز منوکسیدکربن، به شهروندان توصیه کرد از نصب صحیح وسایل گرمایشی و تهویه مناسب آن، اطمینان حاصل نمایند.

