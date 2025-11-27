فرزندی پور: انحراف موتورسیکلت در آران و بیدگل ۳ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی انحراف یک موتور سیکلت سه جوان در آران و بیدگل مصدوم شدند.

وی ابراز کرد: این حادثه در ساعت حدود ۲۳ شامگاه چهارشنبه در آران و بیدگل رخ داد که بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: مصدومان حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط همکاران فوریت‌های پزشکی پایگاه‌های فاطمیه و مرکزی به بیمارستان سیدالشهدا منتقل شدند.

وی در پایان با اشاره به این حادثه، بر رعایت اصول ایمنی در هنگام رانندگی با موتورسیکلت تأکید کرد و افزود: استفاده از کلاه ایمنی استاندارد، پوشش لباس مناسب و روشن، رعایت سرعت مجاز و پرهیز از حرکات نمایشی می‌تواند از بسیاری از این حوادث تلخ جلوگیری کند. بیاییم برای حفظ سلامت خود و عزیزانمان، فرهنگ ترافیک را نهادینه کنیم.