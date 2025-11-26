  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۳

سوختن مجدد برگ‌های پاییزی، شائبه آتش‌سوزی جنگل دیزمار را ایجاد کرد

تبریز- مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: سوختن مجدد برگ‌های پاییزی، شائبه آتش‌سوزی دوباره جنگل دیزمار را ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرشی روز چهارشنبه با تأکید بر حضور میدانی خود در منطقه دیزمار غربی اعلام کرد: آتش‌سوزی جنگل مهار شده و آنچه اکنون مشاهده می‌شود، سوختن مجددبرگ‌های خشک پاییزی در برخی مناطق است.

وی افزود: در این مرحله لازم است اکیپ‌های گشت و کنترل در منطقه حضور مستمر داشته باشند تا عملیات لکه‌گیری انجام شود و در صورت شعله‌ور شدن مجدد هر نقطه‌ای، فوراً مهار شود.

وی با رد برخی اخبار مبنی بر آتش‌گرفتن دوباره جنگل گفت: این ادعا صحت ندارد. بنده طی دو روز گذشته در منطقه حضور داشته‌ام و تیم‌های مستقر نیز به‌طور دائم در حال نظارت هستند و چنین حادثه‌ای رخ نداده است.

وی ادامه داد: وضعیت فعلی تنها در حد عملیات لکه‌گیری و کنترل است تا در صورت هرگونه احتمال شعله‌وری بلافاصله اقدام لازم انجام شود.

