به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین حسن زاده روز پنجشنبه با بیان اینکه عملیات اطفای حریق در جنگل‌های منطقه دیزمار از ۶ روز گذشته آغاز شده است، افزود: با وجود مهار کامل آتش‌سوزی، احتمال شعله‌ور شدن مجدد کانون‌های پنهان وجود دارد و به همین دلیل تیم‌های یگان حفاظت به صورت شبانه‌روزی در حال پایش و مراقبت هستند.

وی با اشاره به آماده‌باش کامل نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست در جنگل‌های استان به ویژه منطقه دیزمار، اظهار کرد: در سه روز گذشته رصد، پایش و لکه گیری کانون‌های پنهان آتش سوزی در منطقه آغاز شده و در زمان کنونی لکه گیری منطقه دیزمار غربی در حال انجام است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی با قدردانی از مردم و جوامع محلی که به صورت داوطلبانه در مهار آتش‌سوزی جنگل‌های استان به یگان حفاظت محیط زیست کمک کردند، گفت: حضور به موقع مردم نقش اساسی در کنترل آتش سوزی جنگل‌های این منطقه ایفا کرد و مهار آتش سوزی این جنگل‌ها نشان داد که حفاظت از طبیعت تنها با مشارکت همگانی امکان‌پذیر است.

حسن زاده، ادامه داد: با وجود مهار آتش، کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند به ایجاد آتش سوزی مجدد منجر شود بنابراین مردم و گردشگران باید در این روزهای حساس بیش از هر زمان دیگر هوشیار باشند و از انجام هرگونه رفتار پرخطر از جمله روشن کردن آتش، رهاسازی شیشه و پسماند یا ورود غیرمجاز به عرصه‌های جنگلی خودداری کنند.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی و خشکی پوشش گیاهی، یادآور شد: همکاری مردم و پرهیز از هرگونه اقدام خطرآفرین، مهم‌ترین عامل در حفاظت از جنگل‌های ارزشمند آذربایجان شرقی است و با هر فردی که باعث بروز یا تشدید آتش‌سوزی در جنگل‌ها شود، طبق قانون و از طریق مراجع قضائی برخورد خواهد شد.