آخرین کانون آتش سوزی جنگل‌های دیزمار آذربایجان‌شرقی لکه گیری شد

تبریز- مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی گفت: با تلاش نیروهای این یگان،مردم و جوامع محلی، آتش سوزی جنگل‌های منطقه دیزمار مهار شده ولی لکه گیری برای اطمینان از عدم شعله ور شدن ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین حسن زاده روز پنجشنبه با بیان اینکه عملیات اطفای حریق در جنگل‌های منطقه دیزمار از ۶ روز گذشته آغاز شده است، افزود: با وجود مهار کامل آتش‌سوزی، احتمال شعله‌ور شدن مجدد کانون‌های پنهان وجود دارد و به همین دلیل تیم‌های یگان حفاظت به صورت شبانه‌روزی در حال پایش و مراقبت هستند.

وی با اشاره به آماده‌باش کامل نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست در جنگل‌های استان به ویژه منطقه دیزمار، اظهار کرد: در سه روز گذشته رصد، پایش و لکه گیری کانون‌های پنهان آتش سوزی در منطقه آغاز شده و در زمان کنونی لکه گیری منطقه دیزمار غربی در حال انجام است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی با قدردانی از مردم و جوامع محلی که به صورت داوطلبانه در مهار آتش‌سوزی جنگل‌های استان به یگان حفاظت محیط زیست کمک کردند، گفت: حضور به موقع مردم نقش اساسی در کنترل آتش سوزی جنگل‌های این منطقه ایفا کرد و مهار آتش سوزی این جنگل‌ها نشان داد که حفاظت از طبیعت تنها با مشارکت همگانی امکان‌پذیر است.

حسن زاده، ادامه داد: با وجود مهار آتش، کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند به ایجاد آتش سوزی مجدد منجر شود بنابراین مردم و گردشگران باید در این روزهای حساس بیش از هر زمان دیگر هوشیار باشند و از انجام هرگونه رفتار پرخطر از جمله روشن کردن آتش، رهاسازی شیشه و پسماند یا ورود غیرمجاز به عرصه‌های جنگلی خودداری کنند.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی و خشکی پوشش گیاهی، یادآور شد: همکاری مردم و پرهیز از هرگونه اقدام خطرآفرین، مهم‌ترین عامل در حفاظت از جنگل‌های ارزشمند آذربایجان شرقی است و با هر فردی که باعث بروز یا تشدید آتش‌سوزی در جنگل‌ها شود، طبق قانون و از طریق مراجع قضائی برخورد خواهد شد.

