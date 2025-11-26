  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۴

آشوری: ۶ پروژه بزرگ عمرانی بندرعباس شتاب می‌گیرد

بندرعباس- استاندار هرمزگان در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی استان هرمزگان از تلاش برای تسریع تکمیل این پروژه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی عصر چهارشنبه در جریان بازدید از شش پروژه عمرانی شهر بندرعباس، در جمع خبرنگاران با تشریح روند اجرای طرح‌های زیرساختی، گردشگری، درمانی و ترافیکی شهر اظهار کرد: مجموعه این پروژه‌ها نقش مهمی در توسعه پایدار مرکز استان خواهند داشت و بخشی از آن‌ها در سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اولویت توسعه گردشگری دریایی و ساحلی، پروژه بندرگاه نخل ناخدا و مارینای بندرعباس را دو طرح پیشران در این حوزه دانست و گفت: این پروژه‌ها زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در گردشگری را فراهم می‌کنند و در راستای تحقق اهداف قانون برنامه هفتم در موضوع گردشگری ساحلی اجرا می‌شوند.

به گفته آشوری تازیانی، ایجاد این زیرساخت‌ها می‌تواند مسیر ورود سرمایه‌گذاران و افزایش شاخص‌های توسعه بندرعباس را هموار کند.

استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه پروژه‌های حوزه بهداشت و درمان در اولویت نهضت سلامت استان قرار دارند، گفت: با تکمیل بیمارستان‌های ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس، بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی ستاره خلیج فارس، بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی میناب و چند بیمارستان نظامی و انتظامی، حدود هزار تخت جدید به ظرفیت درمانی استان افزوده می‌شود.

وی افزود: برای بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی در سفر ریاست‌جمهوری ۱.۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و تلاش می‌کنیم این پروژه سال آینده افتتاح شود.

آشوری تازیانی یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های شهری بندرعباس را پروژه «پل مهرگان» معرفی کرد و گفت: این پل که دوازدهمین پل شهری محسوب می‌شود، نقش مهمی در گره‌گشایی ترافیک دارد.

او با اشاره به تکمیل ۱۲ پروژه تقاطع غیرهمسطح، پل و زیرگذر توسط شهرداری بندرعباس افزود: تلاش مدیریت شهری و مدیریت عالی استان بر آن است که با اولویت‌بندی اقدامات، مشکلات ترافیکی شهر را به صورت پیشگیرانه مدیریت کند چرا که صهر بندرعباس در حال توسعه است و جلسات شورای ترافیک نیز با همین هدف در حال برگزاری است.

استاندار هرمزگان همچنین به پروژه راهدارخانه مرکزی استان اشاره کرد و بر لزوم تسریع در تکمیل آن تأکید کرد.

