به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی عصر چهارشنبه در جریان بازدید از شش پروژه عمرانی شهر بندرعباس، در جمع خبرنگاران با تشریح روند اجرای طرح‌های زیرساختی، گردشگری، درمانی و ترافیکی شهر اظهار کرد: مجموعه این پروژه‌ها نقش مهمی در توسعه پایدار مرکز استان خواهند داشت و بخشی از آن‌ها در سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اولویت توسعه گردشگری دریایی و ساحلی، پروژه بندرگاه نخل ناخدا و مارینای بندرعباس را دو طرح پیشران در این حوزه دانست و گفت: این پروژه‌ها زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در گردشگری را فراهم می‌کنند و در راستای تحقق اهداف قانون برنامه هفتم در موضوع گردشگری ساحلی اجرا می‌شوند.

به گفته آشوری تازیانی، ایجاد این زیرساخت‌ها می‌تواند مسیر ورود سرمایه‌گذاران و افزایش شاخص‌های توسعه بندرعباس را هموار کند.

استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه پروژه‌های حوزه بهداشت و درمان در اولویت نهضت سلامت استان قرار دارند، گفت: با تکمیل بیمارستان‌های ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس، بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی ستاره خلیج فارس، بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی میناب و چند بیمارستان نظامی و انتظامی، حدود هزار تخت جدید به ظرفیت درمانی استان افزوده می‌شود.

وی افزود: برای بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی در سفر ریاست‌جمهوری ۱.۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و تلاش می‌کنیم این پروژه سال آینده افتتاح شود.

آشوری تازیانی یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های شهری بندرعباس را پروژه «پل مهرگان» معرفی کرد و گفت: این پل که دوازدهمین پل شهری محسوب می‌شود، نقش مهمی در گره‌گشایی ترافیک دارد.

او با اشاره به تکمیل ۱۲ پروژه تقاطع غیرهمسطح، پل و زیرگذر توسط شهرداری بندرعباس افزود: تلاش مدیریت شهری و مدیریت عالی استان بر آن است که با اولویت‌بندی اقدامات، مشکلات ترافیکی شهر را به صورت پیشگیرانه مدیریت کند چرا که صهر بندرعباس در حال توسعه است و جلسات شورای ترافیک نیز با همین هدف در حال برگزاری است.

استاندار هرمزگان همچنین به پروژه راهدارخانه مرکزی استان اشاره کرد و بر لزوم تسریع در تکمیل آن تأکید کرد.