۲ مشاور جدید در استانداری خوزستان منصوب شدند

اهواز - عبدالرحیم ناطقی به عنوان مشاور امور بازنشستگان و شهلا عموری به عنوان مشاور بازرگانی از سوی استاندار خوزستان منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان با صدور احکامی جداگانه عبدالرحیم ناطقی را به عنوان مشاور امور بازنشستگان و شهلا عموری را به عنوان مشاور بازرگانی منصوب کرد.

بر اساس این احکام، عبدالرحیم ناطقی که پیش‌تر فرماندار دشت‌آزادگان بوده و مسئولیت‌های متعددی در سطح وزارت کشور بر عهده داشته است، به عنوان مشاور امور بازنشستگان استانداری خوزستان فعالیت خواهد کرد.

همچنین شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز و نائب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، به عنوان مشاور بازرگانی استانداری منصوب شد.

