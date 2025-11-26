۲ مشاور جدید در استانداری خوزستان منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان با صدور احکامی جداگانه عبدالرحیم ناطقی را به عنوان مشاور امور بازنشستگان و شهلا عموری را به عنوان مشاور بازرگانی منصوب کرد.

بر اساس این احکام، عبدالرحیم ناطقی که پیش‌تر فرماندار دشت‌آزادگان بوده و مسئولیت‌های متعددی در سطح وزارت کشور بر عهده داشته است، به عنوان مشاور امور بازنشستگان استانداری خوزستان فعالیت خواهد کرد.

همچنین شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز و نائب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، به عنوان مشاور بازرگانی استانداری منصوب شد.