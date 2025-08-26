شهلا عموری در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار کرد: این نشست با حضور نمایندگان اصناف، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، و اتاق تعاون خوزستان برگزار می‌شود. بخش خصوصی با تکیه بر ظرفیت‌های تجاری، منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی خوزستان، خواستار رفع فوری موانع مالیاتی، گمرکی، بانکی و سرمایه‌گذاری است تا رقابت‌پذیری این استان استراتژیک تقویت شود.

وی با اشاره به تلاش‌های پیشین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان برای بهبود فضای کسب‌وکار، افزود: این دیدار فرصتی کلیدی است تا موانع مزمن بخش خصوصی با استفاده از اختیارات وزیر اقتصاد و هماهنگی با استانداری برطرف شود.

عموری با تأکید بر ضرورت تعامل دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه خوزستان به‌عنوان قطب تجاری و اقتصادی کشور، با چالش‌های متعددی در فضای کسب‌وکار مواجه است ادامه داد: عدم رفع این موانع می‌تواند توسعه اقتصادی استان را محدود کند و بخش خصوصی خواستار تصمیمات ملموس و فوری برای بهبود شرایط است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان بیان کرد: این نشست در ادامه تلاش‌های شورای گفت‌وگو برای رفع موانع کسب‌وکار برگزار می‌شود و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از اختیارات وزیر و تفویض‌شده رئیس‌جمهور به استانداران، گامی عملی برای تحقق مطالبات دیرینه بخش خصوصی در خوزستان برداشته شود.