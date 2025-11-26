پرونده دخالت ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ مختومه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، دادستان کل ایالت جورجیا در آمریکا اتهامات مطرح علیه ترامپ در پرونده دخالت در انتخابات ۲۰۲۰ را لغو کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، یک قاضی اهل جورجیا، پرونده دخالت در انتخابات ۲۰۲۰ علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همدستان او را پس از آنکه دادستانی که مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود، اعلام کرد که اتهامات را لغو می‌کند، مختومه اعلام کرد.

قاضی اسکات مک‌آفی، قاضی دادگاه عالی شهرستان فولتون در جورجیا امروز در حکمی کوتاه نوشت: بدینوسیله این پرونده به طور کامل مختومه اعلام می‌شود.

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۰ و اعلام پیروزی جو بایدن، طرفداران ترامپ در ششم ژانویه سال ۲۰۲۱ به کنگره حمله کردند.

در جریان شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ بیش از ۱۳۰ افسر مجروح شدند.