  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۸

پرونده دخالت ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ مختومه شد

پرونده دخالت ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ مختومه شد

پس از لغو بررسی پرنده قضایی دخالت ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰، یک قاضی در ایالت جورجیا این پرونده را مختومه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، دادستان کل ایالت جورجیا در آمریکا اتهامات مطرح علیه ترامپ در پرونده دخالت در انتخابات ۲۰۲۰ را لغو کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، یک قاضی اهل جورجیا، پرونده دخالت در انتخابات ۲۰۲۰ علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همدستان او را پس از آنکه دادستانی که مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود، اعلام کرد که اتهامات را لغو می‌کند، مختومه اعلام کرد.

قاضی اسکات مک‌آفی، قاضی دادگاه عالی شهرستان فولتون در جورجیا امروز در حکمی کوتاه نوشت: بدینوسیله این پرونده به طور کامل مختومه اعلام می‌شود.

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۰ و اعلام پیروزی جو بایدن، طرفداران ترامپ در ششم ژانویه سال ۲۰۲۱ به کنگره حمله کردند.

در جریان شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ بیش از ۱۳۰ افسر مجروح شدند.

کد خبر 6669547

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      یعنی بدهند ترامپ استخوان دادند . با ترامپ همیشه خواهد گفت بایدن خواب آلود تقلب کرده
    • IR ۲۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      این یعنی ترامپ دروغگو هست تقلبی درکار نبوده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها