ابراز نگرانی رسانه کنگره آمریکا درباره افزایش خشونت سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای هیل وابسته به کنگره آمریکا در گزارشی نوشت: قانون‌گذاران ایالتی نسبت به افزایش تهدیدها و خشونت‌های سیاسی علیه خود ابراز نگرانی کرده‌اند.

براساس این گزارش، اخیراً در ایندیانا چند نماینده جمهوری‌خواه که از برنامه تجدید مرزبندی بین ایالت‌ها حمایت نکرده بودند، از مزاحمت برای خود در خانه‌هایشان شکایت کرده‌اند.

هیل نوشت: خشونت سیاسی و تهدید نمایندگان مجالس ایالتی، با ملی شدن مسائل محلی و دامن زدن به رادیکالیسم حزبی افزایش یافته است. برخی از نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه نیز در ایالت‌های یوتا، اورگان و ایلینوی نیز از قرار گرفتن در معرض تهدید خبرداده اند.

براساس این گزارش، لحن تند رهبران، به ویژه اظهارات جنجالی دونالد ترامپ، «خشونت سیاسی» را تشدید کرده است. این وضعیت بر جذب نامزدها برای فعالیت‌های سیاسی محلی نیز تأثیر منفی گذاشته و قانون‌گذاران را وادار به افزایش تدابیر امنیتی شخصی کرده است.

هیل نوشت: برخی ایالت‌ها مانند میشیگان اقدام به تصویب قوانین امنیتی جدید و حفاظت اطلاعات شخصی قانون‌گذاران کرده‌اند.