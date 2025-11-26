  1. استانها
معظمی گودرزی: تراکم ۴۵ نفره کلاس‌ها همچنان چالش مدارس فردیس

فردیس- مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه دو کرج و شهرستان فردیس گفت: باوجود پیگیری‌های صورت گرفته، تراکم دانش‌آموزی در برخی کلاس‌ها همچنان بالاست؛ درحالی‌که باید ۲۵ نفره باشد، گاهی به ۴۵ نفر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن معظمی گودرزی عصر امروز در چهارمین رویداد تولید محتوای دیجیتال فردیس، با قدردانی از همراهی مسئولان شهرستان، اظهار داشت: در حوزه تولید محتوا، دانش‌آموزان ما عملکردی فراتر از انتظار داشته‌اند و در انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری و مجلس، حدود ۱۵.۵ درصد رشد مشارکت ثبت شد که بخش قابل‌توجهی از آن نتیجه فعالیت‌های محتوایی دانش‌آموزان بود.

وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر اهمیت دانش و نقش‌آفرینی جوانان، افزود: اگر امروز زیرساخت‌های ۲۰ سال آینده را می‌خواهیم بسازیم، همین دانش‌آموزان پایه‌گذار آن هستند و حضورشان در این عرصه مایه افتخار است.

مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه دو کرج و شهرستان فردیس ادامه داد: طی سه سال و نیم گذشته با همراهی مدیران مدارس و مشارکت فعال دانش‌آموزان، فضای تازه‌ای در شهر ایجادشده و شاهد برگزاری رویدادهای تأثیرگذار بوده‌ایم که نمونه اخیر آن، همایش دختران فاطمه در استان بود که به‌صورت بی‌نظیری برگزار شد.

معظمی گودرزی همچنین به موفقیت‌های ورزشی مدارس اشاره کرد و گفت: در حوزه ورزش دانش‌آموزی نیز نتایج بسیار خوبی رقم خورده و تلاش مجموعه قابل‌تقدیر است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات ساختاری مدارس پرداخت و افزود: باوجود پیگیری‌های صورت گرفته، تراکم دانش‌آموزی در برخی کلاس‌ها همچنان بالاست؛ درحالی‌که باید ۲۵ نفره باشد، گاهی به ۴۵ نفر می‌رسد اما بااین‌حال تلاش دانش‌آموزان و همت مجموعه موجب شده مسیر پیشرفت همچنان ادامه داشته باشد.

