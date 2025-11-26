به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن معظمی گودرزی عصر امروز در چهارمین رویداد تولید محتوای دیجیتال فردیس، با قدردانی از همراهی مسئولان شهرستان، اظهار داشت: در حوزه تولید محتوا، دانشآموزان ما عملکردی فراتر از انتظار داشتهاند و در انتخابات گذشته ریاستجمهوری و مجلس، حدود ۱۵.۵ درصد رشد مشارکت ثبت شد که بخش قابلتوجهی از آن نتیجه فعالیتهای محتوایی دانشآموزان بود.
وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر اهمیت دانش و نقشآفرینی جوانان، افزود: اگر امروز زیرساختهای ۲۰ سال آینده را میخواهیم بسازیم، همین دانشآموزان پایهگذار آن هستند و حضورشان در این عرصه مایه افتخار است.
مدیر آموزشوپرورش ناحیه دو کرج و شهرستان فردیس ادامه داد: طی سه سال و نیم گذشته با همراهی مدیران مدارس و مشارکت فعال دانشآموزان، فضای تازهای در شهر ایجادشده و شاهد برگزاری رویدادهای تأثیرگذار بودهایم که نمونه اخیر آن، همایش دختران فاطمه در استان بود که بهصورت بینظیری برگزار شد.
معظمی گودرزی همچنین به موفقیتهای ورزشی مدارس اشاره کرد و گفت: در حوزه ورزش دانشآموزی نیز نتایج بسیار خوبی رقم خورده و تلاش مجموعه قابلتقدیر است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات ساختاری مدارس پرداخت و افزود: باوجود پیگیریهای صورت گرفته، تراکم دانشآموزی در برخی کلاسها همچنان بالاست؛ درحالیکه باید ۲۵ نفره باشد، گاهی به ۴۵ نفر میرسد اما بااینحال تلاش دانشآموزان و همت مجموعه موجب شده مسیر پیشرفت همچنان ادامه داشته باشد.
