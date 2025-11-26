تولید محتوای هدفمند موتور محرک توسعه شهرستان فردیس است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شیزرپور شامگاه امروز در چهارمین رویداد تولید محتوای دیجیتال فردیس با بیان اینکه رسانه در دستگاههای اجرایی به یکی از حلقههای مؤثر و تعیینکننده تبدیل شده است، اظهار داشت: اهمیت اثربخشی و نفوذ رسانه امروز به اندازهای است که کوچکترین اقدام ما نیز بدون پشتوانه رسانهای دیده نمیشود و دستگاهها باید از این ظرفیت غافل نمانند.
وی با اشاره به شرایط جاری کشور و لزوم توجه ویژه به موضوعات مرتبط با توسعه شهرستان فردیس افزود: از نخبگان، دانشجویان و فعالان این رویداد انتظار داریم در محورهای مطرحشده برای تولید محتوا ورود کنند تا بتوانیم از دستاوردهای آن در مسیر رشد و پیشرفت شهرستان بهره ببریم.
شیزرپور با تأکید بر اینکه برخی سرفصلهای ارائهشده نیازمند برنامهریزی بلندمدت است، تصریح کرد: اهمیت این حوزهها بهگونهای است که باید برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده نیز به آنها توجه کرد؛ چراکه تولید محتوای اثرگذار در مدیریت فرهنگی و اجتماعی نقش مهمی دارد.
فرماندار فردیس به تأثیرگذاری محتوای دیجیتال در جریانسازی اجتماعی اشاره کرد و گفت: همانگونه که میتوان با رسانه مفاهیم غیرواقعی را واقعی جلوه داد، در سوی دیگر نیز میتوان یک موضوع مهم را بهصورت صحیح و جریانساز در جامعه مطرح کرد؛ ازجمله فرهنگسازی در حوزه کمبود آب، مدیریت پسماند و دیگر مسائل اساسی.
وی با قدردانی از جوانان و نخبگان حاضر در رویداد، افزود: آینده این کشور بر دوش نسل جوان است و روشن ماندن چراغ پیشرفت و فرهنگسازی نیازمند تلاش و خلاقیت شماست.
شیزرپور در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای شرکتکنندگان گفت: امیدواریم خروجی این رویداد بتواند به خدمترسانی بهتر به مردم، تبیین دستاوردها و پاسداشت خون شهدا کمک کند.
