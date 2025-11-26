به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر فلاحنژاد در آئین افتتاحیه چهارمین رویداد تولید محتوای دیجیتال شهرستان فردیس که ظهر چهارشنبه در پژوهشگاه مواد و انرژی مشکیندشت برگزار شد، با تبریک سالروز صدور فرمان حضرت امام (ره) برای تشکیل بسیج، گفت: این رویداد در حالی برگزار میشود که دشمن با یک امپراتوری رسانهای، فرهنگ، تمدن و بنیان خانواده ایرانی را هدف گرفته است و ما باید در این عرصه، رزمنده و کنشگر باشیم.
وی با اشاره بهضرورت عبور از رویکرد صرفاً پدافندی در فضای مجازی، افزود: سالهای گذشته دفاعی عمل کردیم اما امروز وقت تهاجم رسانهای است لذا دورههای سواد رسانهای و توانمندسازی دیجیتال برگزارشده و جوانان توانستهاند وارد میدان تولید محتوای مؤثر شوند.
فرمانده سپاه ناحیه امام رضا (ع) به نظریههایی که تخریب خانواده و نظام آموزشی را هدف اصلی تهاجم فرهنگی میدانند اشاره کرد و گفت: دشمن برای از بین بردن فرهنگ یک کشور، از خانواده شروع میکند؛ سپس سراغ مدرسه و الگوهای ملی میرود. امروز شاهدیم که چهرههای ورزشی و قهرمانان کشور حتی برای سادهترین رفتارها زیر هجمه رسانهای قرار میگیرند.
فلاحنژاد یکی از محورهای مهم این رویداد را توجه به مسائل روز کشور دانست و اظهار کرد: مدیریت مصرف انرژی، چالش آب، پیشرفت علمی ایران، حماسه مقاومت و نقش زنان و همچنین فرهنگ شهروندی و آپارتماننشینی از موضوعاتی است که شرکتکنندگان میتوانند درباره آنها تولید محتوای مؤثر ارائه دهند.
وی با اشاره به پیشرفت علمی ایران، گفت: در تولید علم در رتبههای برتر جهانی قرار داریم و در جهش علمی نیز جزو کشورهای نخست هستیم و این دستاوردها باید درست و جذاب برای مردم روایت شود.
فرمانده سپاه ناحیه امام رضا (ع) شهرستان فردیس با تأکید بر ضرورت ساماندهی تیمهای شرکتکننده، افزود: این گروهها نباید پس از رویداد فراموش شوند و لازم است ظرفیت آنها در برنامهها و مناسبتهای بزرگ شهرستان بهکارگیری شود.
در این برنامه، مسئولان شهرستان و استان نیز از تیمهای حاضر بازدید خواهند کرد و آثار برگزیده در پایان رویداد معرفی میشود.
