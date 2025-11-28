۱۶ آذر بهترین فرصت برای پاسخگویی مسئولان به مطالبات نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینپور در سخنرانی پیش از خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان فردیس، با تبریک فرارسیدن روز دانشجو و گرامیداشت یاد نزدیک به پنج هزار شهید دانشجو، بر جایگاه بیبدیل قشر دانشجو در آینده کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب درباره «کنشگری، مطالبه گری، ایده پردازی و پرهیز از انفعال»، گفت: مهمترین ویژگی که ایشان همواره بر آن تأکیددارند، سیاسی بودن دانشجوست؛ دانشجویی که اهل تحلیل باشد، مسائل روز را درست تشخیص میدهد و تحت تأثیر جریانهای مختلف قرار نمیگیرد.
مسئول کمیته دانشجویی قرارگاه فرهنگی شهید بهشتی شهرستان فردیس استقلال دانشجو از جریانهای سیاسی را مکمل این ویژگی دانست و افزود: ترکیب آگاهی سیاسی و وابسته نبودن به جناحها، دانشجو را به همان معنای مورداشاره شهید بهشتی تبدیل میکند؛ یعنی مؤذن جامعه.
حسینپور وجود دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه آزاد اسلامی در فردیس را یک ظرفیت مهم برشمرد و گفت: جمع زیادی از دانشجویان ساکن فردیس در دانشگاههای مختلف کشور تحصیل میکنند که میتواند پشتوانهای برای فعالیت تشکلهای دانشجویی شهرستان باشد.
وی با اشاره به برخی کمکاری مسئولین در حضور در برنامههای دانشجویی شهرستان، گفت: در آستانه روز دانشجو، بهترین فرصت برای مسئولان است که در جمع دانشجویان حاضر شوند و دغدغههای آنان را بشنوند.
مسئول کمیته دانشجویی قرارگاه فرهنگی شهید بهشتی شهرستان فردیس با تأکید بر نقش دانشجویان در دفاع از کشور افزود: تجربه تاریخ انقلاب و حتی رخدادهای اخیر منطقه نشان داده است که هر جا پای دفاع از ایران اسلامی در میان باشد، دانشجویان پیشقدم هستند؛ هرچند وظیفه اصلی ما امروز، فعالیت مؤثر در سنگر علم و جهاد تبیینی است.
حسینپور در خاتمه با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شکاف میان نسلها گفت: اختلافنظر طبیعی است، اما دشمن آن را عمیق جلوه میدهد تا از آن بهرهبرداری کند لذا امیرالمؤمنین (ع) فرمودهاند فرزندان خود را برای زمانهای غیر از زمان خود تربیت کنید؛ این یعنی نسل جوان با شرایط جدید خلقشده و باید ظرفیتهایش دیده شود.
