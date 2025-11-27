به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی احمدی مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت هنری در نشست شورای سیاستگذاری هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، ضمن تاکید بر لزوم اطلاع رسانی بیشتر اتفاقات و اقدامات صورت گرفته به اعضای شورا، گفت: در کنار دبیر جشنواره که یک شخصیت برجسته علمی در حوزه هنرهای تجسمی است، نیاز به حضور یک دبیر اجرایی احساس می شود که روند برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر را تسهیل کرده و انجام فرآیندها را تسریع ببخشد.

وی با بیان اینکه جشنواره باید بستر مناسب برای دیده شدن توانمندی های هنرمندان را فراهم آورد، چون دیده شدن جزء خصلت های لاینفک جامعه هنری است، توضیح داد: جریان‌سازی یکی از کارکردهای مهم جشنواره های هنری است. یک جشنواره هنری در کنار جریان‌سازی باید دارای چند ویژگی باشد. نوآوری اولین ویژگی است، جشنواره امسال باید با سال گذشته هم در محتوا و هم در اجرا متفاوت باشد وگرنه درگیر تکرار مکررات خواهیم شد.

مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: یک جشنواره موفق باید مسئولیت اجتماعی داشته و به طرح موضوعات مبتلا به جامعه بپردازد. به عنوان نمونه، موضوع آب اصلی ترین چالشی است که کشور امروز با آن مواجه است، من به دبیر جشنواره پیشنهاد دادم به صورت ویژه به این موضوع پرداخته شود. جشنواره می‌تواند به این موضوع نگاه ویژه ای داشته و در قالب آثار حاضر در جشنواره، سطح آگاهی جامعه در این مورد را افزایش دهد.

احمدی عنوان کرد: در موضوع هنر، تکنیک اجرا فقط یک بعد ماجرا است و محتوای پیامی که به مخاطب منتقل می شود، شاید بسیار مهمتر از تکنیک است که ضمن آموزش، جامعه را به فکر وا می‌دارد.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تشریح ویژگی دیگر جشنواره های موفق، گفت: جشنواره باید بتواند ظرفیت ها و ذوقیات هنرمندان ما را به منصه ظهور برساند. در یک جشنواره است که مشخص می شود بیشترین تمایل هنرمندان به کدام گرایش از هنرهای تجسمی است تا در برنامه ریزی ها بتوان بر اساس آن پیش رفت.

احمدی در پایان تاکید کرد: پرونده یک رویداد و جشنواره هنری نباید بعد از اجرا بسته شود و باید با تکیه بر خرد جمعی آن را آسیب شناسی کرده و ضمن شناسایی نقاط قوت و کاستی ها، زمینه برگزاری با کیفیت‌تر دوره بعدی را فراهم آورد.