به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه روز چهارشنبه ۵ آذر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص به ریاست دکتر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص و با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد.
ادامه بررسی گزارش «نقشه راه نظارت بر سیاستهای کلی اقتصادی، تولیدی و زیر بنایی با هدف مهار چالشهای اقتصادی کشور» در دستور کار جلسه امروز قرار گرفت.
در این گزارش با اشاره به روشهای احصای چالشهای کشور آمده است: در تدوین این نقشه راه با بهکارگیری دو روش پژوهش «تحلیل محتوا و نظرخواهی از نخبگان» ابتدا از بین چالشهای متعدد اقتصادی «۱۰۰ چالش» چالشهای اساسی اقتصادی (۷ چالش کنونی و ۷ چالش نوظهور و پیش رو) احصاء و اولویت بندی شدهاند.
همچنین این گزارش در مورد ساز و کار بررسی راهکارهای حل این چالشها نیز آورده است: این نقشه راه برگرفته از مهمترین سیاستهای کلی اقتصادی شامل، «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی اصل ۴۴، سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاستهای کلی علم و فناوری و سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت» است که در صورت اجرای کامل میتواند چالشهای بزرگ و اصلی اقتصاد کشور را مرتفع نماید و راه را برای توسعه و پیشرفت اقتصادی و رفع تنگناها هموار نماید.
در این گزارش ۱۲ سیاست کلی ناظر بر حل چالشهای اقتصادی را احصاء کرده و با تاکید بر تجربیات داخلی و استفاده از تجربیات جهانی، ۱۳ راهبرد کلان و ۳۲ برنامه را برای اجرای این سیاستهای به دولت پیشنهاد داده است.
