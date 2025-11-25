به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، عصر روز سه‌شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۴ با حضور معاون وزارت نفت و اکثر اعضای هیأت نظارت برگزار شد.

ادامه بررسی گزارش «ارزیابی حسن اجرای سیاست‌های کلی انرژی» در دستور کار نشست امروز هیأت عالی نظارت قرار گرفت.

در این گزارش چالش‌های کلیدی اثرگذار بر بخش انرژی شامل سطح کلان، سطح تقنینی و اجرایی و سطح فرابخشی انرژی، مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم اصلاح حامل‌های انرژی، حل ناترازی‌ها، حذف قاچاق انرژی، بهینه سازی مصرف انرژی و چاره اندیشی‌های جدی، علمی و مدیریتی برای حل چالش‌های انرژی تاکید شد.

طبق این گزارش میزان تحقق سیاست‌های کلی انرژی حدود ۴۰ درصد بوده است.

اعضای هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص پیشنهاد دادند که گزارش مذکور در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص متشکل از کمیسیون‌های اقتصادی و زیربنایی مطرح و راهکارهای حل این چالش‌ها ظرف ۲ ماه به هیأت عالی نظارت ارائه شود.

سیاست‌های کلی انرژی بهمن ماه سال ۱۳۷۹ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و شامل «سیاست‌های کلی نفت و گاز» و «سیاست‌های کلی سایر منابع انرژی» است.