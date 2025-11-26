اهداف کلان و برنامه عملیاتی صندوق توسعه شبکه فیبر نوری تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حمید فتاحی، رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری گفت: برنامه عملیاتی صندوق با تمرکز بر توسعه پوشش فیبر نوری، ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از کارورهای ارتباطی، تسریع در راهاندازی شبکههای دسترسی پرسرعت و ایجاد ساز و کارهای کارآمد حمایتی و مالی تدوین شده است و همچنین بر اساس آن شاخصهای نظارتی و ارزیابی عملکرد اپراتورهای دارای تعهد ایجاد پوشش فیبر نوری در قالب دستورالعملهای هیأتمدیره، نهایی و پیادهسازی میشود.
وی با اشاره به بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی اساسنامه صندوق توسعه تار (فیبر) نوری افزود: اجرای این برنامههای عملیاتی با هدف شتاببخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، افزایش دسترسی عادلانه به اینترنت پرسرعت و تقویت زیرساختهای دیجیتال کشور در دستور کار صندوق قرار گرفته است.
فتاحی تاکید کرد: این مصوبه مسیر حرکت صندوق را در ماههای پیشرو شفافتر کرده و زمینه را برای تعامل مؤثرتر با کارورهای ارتباطی، بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط فراهم میکند.
