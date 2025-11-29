وزیر ارتباطات: بسیج پیشران جهاد علمی در کشور باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تجمع مشترک بسیجیان خانواده بزرگ ارتباطات کشور با عنوان «فاتحان بیتالمقدس ۳»، متشکل از بسیجیان وزارت ارتباطات، سازمانها و شرکتهای تابعه و اپراتورهای ارتباطی، به مناسبت هفته بسیج با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ و سردار حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ برگزار شد.
وزیر ارتباطات در این مراسم ضمن تبریک هفته بسیج گفت: نگاه و تفکر بسیجی که در جایجای زندگی مردم جریان دارد و با تدبیر بلند امام راحل شکل گرفت، بهمعنای خدمترسانی بیمنت و حضور کارآمد در تمام عرصههاست.
هاشمی با اشاره به نقش بسیج در وزارت ارتباطات اظهار کرد: اگر سخن از توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سراسر کشور و گسترش عدالت ارتباطی به میان میآید، حضور تفکر بسیجی در آن مشهود است.
وزیر ارتباطات حضور بسیجیان در جنگ دوازدهروزه را افتخارآفرین خواند و تصریح کرد: بسیج باید پیشران جهاد علمی در کشور باشد و با توجه به ماهیت متغیر فناوری، تلاش و اهتمام بیشتری از آنان ضروری است.
وی افزود: اگر صحبت از تولید محصولات بومی، توسعه زیرساختهای ارتباطی، توسعه ماهوارههای مخابراتی، توسعه هوش مصنوعی و تولید محتواست، از بسیجیان انتظار میرود اهتمام ویژهای در این عرصهها داشته باشند؛ بهویژه در حوزه تولید محتوا که از حوزههای اصلی فعالیت آنان است و همچنین در حوزه هوش مصنوعی که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار دارد و باید با برنامهریزی منسجم و عملیاتی از ظرفیتهای آن بهره برد.
وزیر ارتباطات در این تجمع، ضمن اشاره به تلاشهای مجموعه وزارتخانه بهویژه معاونان خود که با نگاه بسیجی در عرصههای مختلف برای توسعه حوزههای فناورانه فعالیت میکنند، بر مشارکت و حمایت از حرکتهای بسیجی در توسعه مأموریتهای وزارت ارتباطات تأکید کرد.
هاشمی با تقدیر از خواهران و برادران بسیجی مجموعه وزارت ارتباطات ابراز امیدواری کرد که با نگاه بسیجی، اقدامات مؤثر و گامهای استواری در راستای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمت به مردم برداشته شود.
بسیج الگوی خدمترسانی بیمنت است
سردار حسن حسنزاده، فرمانده سپاه تهران بزرگ نیز در این مراسم با اشاره به فرمان تشکیل بسیج مستضعفین برای مقابله و خنثیسازی تهدیدات و تبدیل تهدیدها به فرصتها بهعنوان فلسفه وجودی بسیج گفت: بسیج ظرفیت و فرصتی باعظمت است که تهدیدات را به فرصت تبدیل کرده و فرهنگ و اندیشه بسیجی در جهان به بزرگترین تهدید برای جبهه استکبار تبدیل شده است.
وی منطق بسیج را مقاومسازی حداکثری کشور در برابر تهدیدات و خطرها اعلام کرد و افزود: بسیج و تفکر بسیجی امروز پیشران همه عرصههای پیشرفت انقلاب اسلامی است و در بسیاری از حوزهها حضور وسیع تفکر بسیجی موفقیتهای قابل توجهی رقم زده است.
سردار حسنزاده ایمان و باور قلبی به توانمندیها و ظرفیتهای درونی را ویژگی شاخص تفکر بسیجی دانست و گفت: هرجا نیاز به حضور بسیج بوده، بسیجیان حاضر شدهاند و بهعنوان یک الگو خدمترسانی کردهاند.
وی یکی از کارکردهای بسیج در ادارات و وزارتخانهها را ارائه خدمات گسترده و توأم با عدالت به مردم دانست و افزود: بسیج چه در عرصه برقراری امنیت و چه در عرصه خدمترسانی در جنگ ۱۲ روزه، عملکرد درخشانی از خود نشان داده است.
پویایی بسیج در وزارت ارتباطات
قدرتیزاده، فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت ارتباطات نیز در این تجمع با ارائه گزارشی از اقدامات و برنامههای این مرکز در یک سال گذشته، از حمایتهای وزیر و معاونان وی تقدیر کرد.
وی حضور بسیج در وزارت ارتباطات را نشانه باور به این تفکر دانست که بسیج فقط یک تشکیلات نیست بلکه یک مکتب و یک راه است.
فرمانده مرکز مقاومت بسیج، حضور میدانی در اجرای پروژه ملی فیبر نوری، برگزاری اردوهای راهیان نور و مشارکت در تصمیمسازیهای کلان وزارت ارتباطات را جلوههایی از پویایی بسیج در این وزارتخانه عنوان کرد و آینده مسیر بسیج وزارتخانه را روشنتر و بزرگتر از گذشته دانست.
در پایان مراسم، از خانواده شهید یوسفوند و تعدادی از بسیجیان و مدیران بسیجی نمونه تقدیر شد. در همین راستا، از غلامرضا امیدی، معاون وزیر ارتباطات نیز بهعنوان یکی از مدیران نمونه بسیجی تقدیر بهعمل آمد.
