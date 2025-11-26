آیین افتتاح چایخانه مردمی ثامن الحجج در گوهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه محمد شریف‌زاده، مسئول چایخانه مردمی ثامن‌الحجج با اشاره به اهداف راه‌اندازی این مکان معنوی اظهار کرد: ایجاد فضایی صمیمی و فرهنگی برای شهروندان، ترویج سنت‌های اصیل ایرانی–اسلامی و پذیرایی از مردم در مناسبت‌های ملی و مذهبی از مهم‌ترین اهداف تأسیس این چایخانه است.

وی افزود: در این چایخانه علاوه بر ارائه چای به صورت رایگان، اقلام متبرک دیگری نظیر شربت، کیک، میوه و سایر خوراکی‌ها نیز در ایام مختلف سال، به‌ویژه در مناسبت‌های مذهبی میان مراجعه‌کنندگان توزیع می‌شود.

شریف‌زاده همچنین از مشارکت‌پذیری چایخانه خبر داد و گفت: این مجموعه به‌صورت مردمی اداره می‌شود و از اقشار مختلف مردم، مسئولان، دانش‌آموزان، دانشجویان و بسیجیان دعوت می‌شود تا در فعالیت‌های آن نقش داشته باشند. شهروندان می‌توانند برای مشارکت در نوبت‌دهی و فعالیت‌های خدماتی چایخانه، به‌صورت حضوری یا حتی تلفنی اقدام کنند.

گفتنی است، چایخانه ثامن‌الحجج دومین چایخانه شهرستان بشاگرد و نخستین چایخانه مردمی در شهر گوهران به‌شمار می‌رود.