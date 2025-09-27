باقر کیوانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این چایخانه با مشارکت خیرین، شهرداری و همراهی مردم شریف هفشجان راه‌اندازی شده و بودجه‌ای نزدیک به یک میلیارد تومان برای ساخت آن اختصاص یافته است. این مکان در مناسبت‌های مذهبی، اعیاد اسلامی، ایام شهادت و میلاد ائمه اطهار (ع) فعال می‌شود و پذیرای زائران و مجاوران حرم دل‌هاست.

وی افزود: هدف اصلی از راه‌اندازی این چایخانه، پراکندن فضای معنوی و آرامش‌بخش حرم رضوی در سطح شهر و فراهم‌سازی محلی برای ابراز ارادت مردم به امام رضا (ع) بوده است. چایخانه رضوی، جایی است که بوی چای می‌دهد و طعم آرامش دارد؛ مکانی ساده اما سرشار از نور و محبت اهل بیت (ع).

کیوانی با اشاره به ویژگی‌های فنی و نمادین این مجموعه تصریح کرد: این چایخانه نخستین چایخانه رضوی دارای مجوز رسمی در منطقه است. سقف آنکه به‌صورت چادر طراحی شده، در واقع از فلز ساخته شده و برای نخستین‌بار توسط صنعتگران بومی شهر هفشجان طراحی و اجرا شده است؛ نمادی از هنر و ارادت مردم این شهر به امام رئوف.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کانون خادم‌یاری امام رضا (ع) هفشجان تلاش دارد با توسعه فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، فضای شهر را به سمت معنویت و انس با اهل بیت (ع) سوق دهد و چایخانه رضوی، گامی کوچک اما مؤثر در این مسیر نورانی است.