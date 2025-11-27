محققان مدعی ثبت صدای رعد و برق مریخی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این کشف با گوش دادن به بادهای چرخان این سیاره انجام شده است.

گروهی از پژوهشگران به رهبری فرانسه گزارش داده میکروفون مریخ‌نورد مذکور صدای متمایز تخلیه‌بارهای الکتریکی را ضبط کرده است. آنها طی دو سال مریخی، ۵۵ مورد از آنچه «مینی رعد و برق» می‌نامند، ثبت کرده اند.

این پدیده به طور کلی طی طوفان‌های گردوغبار و گردبادهای خاکی، تقریباً فقط در روزهایی که وزن باد در این سیاره به بیشترین میزان می‌رسید، رخ می‌داد. قوس‌های الکتریکی، فقط به اندازه چند اینچ در فاصله‌ای کمتر از دو متری از میکروفون شناسایی شدند. این میکروفون‌ها بخشی از سامانه‌ای برای بررسی سنگ‌های مریخی هستند.

جرقه‌های ناشی از این تخلیه‌ها که به الکتریسیته ساکن روی زمین تشبیه شده‌اند، میان وزش‌های پرصدای باد و برخورد ذرات گردوغبار با میکروفون، به‌وضوح قابل شنیدن بودند.

بپتیست شید، مؤلف اصلی این پژوهش و عضو مؤسسهٔ پژوهش در اخترفیزیک و سیاره‌زمین‌شناسی در تولوز در این باره می‌گوید: پژوهشگران بیش از نیم قرن است که به‌دنبال یافتن فعالیت الکتریکی و رعدوبرق در مریخ هستند. این حوزه‌ای کاملاً نوین در پژوهش‌های مریخی را ایجاد می‌کند. وی همچننی با اشاره به پیامدهای احتمالی شیمیایی ناشی از تخلیه‌های الکتریکی گفت: این مثل پیدا کردن قطعهٔ گمشدهٔ پازل است.

دنیل میچارد از دانشگاه کاردیف که در این تحقیق نقشی ندارد، می‌گوید: شواهد قدرتمندند اما براساس داده‌های یک ابزار بنا شده که برای ثبت صدای شلیک لیزر کاوشگر به سمت صخره‌ها و نه صدای رعد و برق طراحی شده است.

علاوه بر آن او در یادداشتی که همراه با این پژوهش در نشریه نیچر منتشر شده، اظهار می‌کند که تخلیه بارهای الکتریکی شنیده شده‌اند اما دیده نشده اند.