کاوشگر کنجکاوی کارت پستالی از مریخ فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، مریخ‌نورد کنجکاوی این تصویر پانورامیک را در نوامبر ۲۰۲۵ و با استفاده از ابزار ناوبری خود، طی دو روز مریخی ثبت کرده است. تصاویر سیاه‌وسفید این نما در ساعت ۴:۱۵ بعدازظهر و ۸:۲۰ صبح به وقت محلی مریخ گرفته شده‌اند.

در مرحله بعد، این دو نمای جداگانه با یکدیگر ترکیب و با هاله‌هایی به رنگ آبی و زرد پوشانده شدند تا تغییر شرایط نوری در طول یک روز مریخی را نشان دهند. افزودن رنگ به این تصاویر به برجسته‌تر شدن جزئیات مختلف چشم‌انداز کمک می‌کند.

در این چشم‌انداز جدید، کنجکاوی در لبه منطقه‌ای موسوم به «Boxwork Formation» قرار دارد. این ناحیه شامل شبکه‌ای ظریف از برآمدگی‌های غنی از مواد معدنی است که یادگاری از جریان آب‌های زیرسطحی در شکاف‌های صخره‌ها طی میلیاردها سال پیش به شمار می‌رود.

با گذشت زمان، فرسایش باعث از بین رفتن مواد نرم‌تر شده و تنها رگه‌هایی از مواد معدنی سخت‌شده باقی مانده‌اند. پژوهشگران به این ساختارها علاقه‌مندند، زیرا شواهدی ارزشمند از فعالیت آب در گذشته و تغییر شرایط محیطی مریخ ارائه می‌دهند.