بازداشت مهدیه اسفندیاری ناموجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران که بنا به دعوت همتای فرانسوی به پاریس سفر کرده است، عصر امروز در محل وزارت امور خارجه فرانسه با ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد.

در این دیدار روابط دوجانبه ایران- فرانسه مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر اهمیت تداوم مشورت‌ها جهت رفع موانع و تسهیل مناسبات تاکید کردند.

همچنین در این دیدار دو وزیر با مرور تحولات منطقه غرب آسیا، منازعه اوکراین، اوضاع امنیتی بین‌المللی و نیز موضوع هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، ضرورت تلاش مسئولانه برای کمک به کاهش تنش‌ها و تقویت صلح و عدالت بین‌المللی را مورد تاکید قرار دادند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به بازداشت ناموجه تبعه ایرانی خانم مهدیه اسفندیاری، از تصمیم دادگاه فرانسوی برای آزادی مشروط وی استقبال کرد و خواستار تسریع در روند تبرئه و آزادی وی جهت بازگشت به ایران شد.

وزیر امور خارجه با ابراز نگرانی شدید از نقض فزاینده حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی و تضعیف اصول بنیادین منشور سازمان ملل، به‌ویژه در منطقه غرب آسیا، و ادامه جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و لبنان و سایر ملت‌های منطقه، بر مسئولیت همه دولت‌ها برای صیانت از حاکمیت قانون، توقف نسل‌کشی فلسطینیان، تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و جلوگیری از نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت‌ها تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر حق قانونی ایران برای بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای جهت مقاصد صلح‌آمیز، حسن نیت و جدیت جمهوری اسلامی ایران را برای مذاکره معقول و منطقی جهت اطمینان‌بخشی نسبت به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران یادآور شد و تصریح کرد طرف‌هایی که با قانون‌شکنی آشکار ابتدا از برجام خارج شده و متعاقباً مرتکب تجاوز نظامی علیه ایران شده و تأسیسات تحت پادمان ایران را مورد هجمه قرار دادند باید رویکردهای زیاده خواهانه و قلدرمآبانه را متوقف کرده و پاسخگوی اقدامات خود باشند.

وزیر امور خارجه همچنین با انتقاد از عملکرد سه کشور اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مسئولیت آنها را در بروز وضعیت فعلی خاطرنشان کرد و خواستار اتخاذ رویکردی مسئولانه، مستقل و مبتنی بر حقوق بین‌الملل به‌ویژه طبق ماده ۴ معاهده منع اشاعه شد.