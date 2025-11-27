نامدار صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های اصلی ما در شرایط تغییر اقلیم بحث اجرای الگوی کشت جدید است، اظهار داشت: این الگوی کشت جدید دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است.

افزایش سطح گلخانه‌ها به ۱۱۲ هکتار

وی با بیان اینکه حتماً ما باید به این سمت حرکت کنیم که بتوانیم از منابع محدودی که در اختیار داریم به نحو بهینه استفاده کنیم، گفت: آب یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های بخش کشاورزی است.

میانگین اراضی آب در استان لرستان تنها ۲۳ درصد است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اینکه میانگین اراضی آبی کشور حدود ۴۵ درصد است، عنوان کرد: این عدد در استان لرستان تنها ۲۳ درصد است.

صیادی، بیان داشت: یکی از برنامه‌های در دستور کار در راستای استفاده بهینه از منابع آبی در لرستان بحث اجرا و توسعه طرح‌های گلخانه‌ای است.

وی با اشاره به اینکه تا ابتدای سال ۱۴۰۴، سطح گلخانه‌های لرستان حدود ۱۰۲ هکتار بوده است، افزود: طی شش ماه گذشته این عدد به حدود ۱۱۲ هکتار افزایش پیدا کرده است.

میزان مصرف آب در گلخانه‌ها یک‌دهم فضای باز است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: میزان استفاده از آب برای تولید محصولات کشاورزی در کشت‌های گلخانه‌ای تقریباً به یک‌دهم می‌رسد و از طرف دیگر میزان تولید در واحد سطح به ۱۰ برابر می‌رسد.

صیادی، گفت: عمده محصولات گلخانه‌ای هم معمولاً گوجه و خیار هستند.

با ۲۰۰ هکتار گلخانه ما می‌توانیم میزان تولید دو هزار هکتار اراضی کشاورزی در فضای باز را داشته باشیم

وی، افزود: به طور مثال در هر هکتار از گلخانه‌های کشت و صنعت لرستان حدود ۵۰۰ تن گوجه تولید می‌شود، این در حالی‌ست که این عدد در فضای باز، نهایت ۴۰ تن تولید گوجه داریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: از طرف دیگر میزان مصرف آب در فضاهای کنترل شده گلخانه‌ای تقریباً یک‌دهم فضای باز است.

صیادی با بیان اینکه حدود دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان به محصولاتی مانند گوجه و خیار اختصاص دارد، بیان داشت: با ۲۰۰ هکتار گلخانه ما می‌توانیم میزان تولید این دو هزار هکتار اراضی کشاورزی در فضای باز را داشته باشیم.

وی گفت: هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی ما آزاد می‌شود و ما می‌توانیم آن را به کالاهای اساسی مانند گندم، جو، حبوبات، کلزا، چغندرقند و… اختصاص دهیم.