بیوه فرد آستر با ساخت زندگینامه وی مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، فیلم زندگینامه فرد آستر به کارگردانی پل کینگ که قرار بود تام هالند در آن بازی کند، با مانع قانونی مواجه شده و بیوه آستر می‌گوید بنیاد آستر هرگز چراغ سبز ساخت آن را نداده است.

در حالی که تهیه‌کننده فیلم ایمی پاسکال است که قرار بود فیلم را برای سونی بسازد، اکنون نامه‌ای که از سوی بیوه آستر برای او ارسال شده روشن می‌کند که وی هیچ اجازه‌ای برای به تصویر کشیدن شوهر مرحومش در یک فیلم زندگینامه‌ای یا در هیچ فیلم دیگری نداده است. در این نامه، رابین اسمیت می‌گوید فرد «در وصیت‌نامه‌اش به صراحت گفته بود نمی‌خواهد داستان زندگی‌اش روی پرده سینما به تصویر کشیده شود» و حالا وی به این خواست احترام می‌گذارد و آن را تأیید می‌کند. همسر آستر همچنین تهدید کرده که اگر تهیه‌کنندگان ادعا کنند او مجوز این فیلم زندگینامه‌ای را داده، دست به اقدام قانونی می‌زند.

صراحت در مخالفت با ساخته شدن این فیلم به سونی، هالند و کینگ نشان می‌دهد که ساخته شدن این پروژه فاقد مشروعیت اخلاقی و هنری است و با توجه به مخالفت‌ صریح خانواده این هنرمند، ادامه کار به معنای بی احترامی به فردی است که فیلم قصد دارد به وی ادای احترام کند.

ساخت این فیلم زندگینامه‌ای از سال ۲۰۲۱ مطرح شد تا برمبنای زندگینامه‌ این بازیگر فقید ساخته شود. کینگ فیلمنامه را با همراهی لی هال نوشته و در نوامبر ۲۰۲۳ هالند ابراز امیدواری کرد که فیلم سال ۲۰۲۴ فیلمبرداری شود.

درباره دیگر بازیگران به صراحت چیزی گفته نشده اما یکی از نام‌هایی که به عنوان بازیگر احتمالی فیلم مطرح می‌شد، ایزابل هوپر در نقش مادر آستر بود. احتمال می‌رفت اما استون در نقش همسر او ظاهر شود.

فرد اَستر یکی از مشهورترین چهره‌های هالیوود بود که به عنوان رقصنده، خواننده و بازیگری که دقت، خلاقیت و نفوذش به مفهوم عصر طلایی موزیکال‌های سینمایی کمک کرد، شناخته می‌شود. همکاری او با جینجر راجرز در «کلاه سیلندری»، «چرخش زمان» و شاهکار اواخر دوران حرفه‌ای‌اش «واگن گروه موزیک» همچنان از افسانه‌های هالیوود محسوب می‌شوند. فرد آستر که سال ۱۹۸۷ در ۸۸ سالگی از دنیا رفت، علاوه بر این از چهره‌های برادوی هم بود و ۷۶ سال روی صحنه و نیز در صنعت فیلم‌سازی مشغول کار بود و در طی این مدت ۳۱ فیلم موزیکال ساخت. موسسه فیلم آمریکا این هنرمند را به عنوان «پنجمین ستاره بزرگ تمام دوران‌ در صنعت فیلم‌سازی» انتخاب کرده است.