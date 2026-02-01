به گزارش خبرگزاری مهر، محمدطیب صحرایی مدیرکل حوزه شهردار تهران ضمن بازدید از میدان مشاهیر، خانه خلاق هزاره، مرکز همایش سپهر، مرکز آسماننمای گنبد مینا، اسکیت پارک، ایستگاههای اسکوتر برقی پاکرو هوشمندرو، پروژه ساخت شهربازی بر محور انرژیهای پاک، پل طبیعت، ایستگاه هوشمند گردشگری، پروژه سرویس بهداشتی vip، کتابخانه و موزه نادر ابراهیمی، خانه شعر و ادبیات، کوشک باغ هنر و خانه موسیقی، در جریان چگونگی پروژههای در حال انجام این مجموعه قرار گرفت.
صحرایی پس از بازدید ابراز امیدواری کرد: این بازدید در راستای برای همافزایی بهتر سرعت بخشیدن به پروژههای در حال انجام این منطقه صورت گرفته تا شهرداری تهران بتواند از ظرفیت این مجموعه برای خدمات دهی بیشتر و بهتر بهره ببرد.
مدیرکل حوزه شهردار تهران بیان کرد: منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد یکی از سرمایههای منحصر بفرد شهر تهران محسوب میشود و از ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزه فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و حتی تجاری برخوردار است که این ظرفیتها را در اختیار شهروندان و حتی مهمانان شهر تهران قرار داده است.
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