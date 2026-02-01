به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم در اطلاعیهای اعلام کرد: نتایج شناسایی منتخبان مرحله مدرسهای هماکنون در سامانه قابل دسترس میباشد.
ضمن تبریک به معلمان نمونه مدارس، در صورت تمایل به شرکت در مرحله منطقهای، ضروری است حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ ۱۸ بهمن ماه نسبت به انجام خوداظهاری و بارگذاری مدارک و مستندات در سامانه اقدام نمایند.
پیش از بارگذاری مدارک و مستندات، لازم است تمام مدارک توسط مدیر مدرسه مهر و امضا شده باشد.
در فرایند بارگذاری مدارک، ابتدا از گزینه «انتخاب فایل» استفاده شده، سپس با انتخاب دکمه «بارگذاری»، مدارک بارگذاری گردد. از طریق آیکون مشاهده بارگذاری، نسبت به بارگذاری موفق مدارک اطمینان حاصل گردد.
مطابق شیوهنامه، نسخه فیزیکی سه (۳) طرح درس مکتوب (طراحی آموزشی) میبایست در جلسه ارائه تدریس و مصاحبه حضوری مرحله منطقهای، به کمیته ارزیابی تحویل داده شود.
طرح درسها برای معلمان دوره ابتدایی از سه (۳) کتاب درسی متفاوت و برای معلمان دوره متوسطه از سه (۳) فصل متفاوت انتخاب گردد و آمادگی لازم برای ارائه تدریس هر یک از طرح درسهای ارائهشده وجود داشته باشد.
مسئولین امر در مناطق تمهیدات لازم برای شروع فرایند ارائه تدریس و مصاحبه را به عمل آورند.
نظر شما