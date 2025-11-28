خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها؛ مرضیه عالی‌پور هفشجانی، راه‌آهن همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه‌ای در جهان شناخته شده است. این شبکه حمل‌ونقل نه‌تنها امکان جابه‌جایی سریع و ارزان کالا و مسافر را فراهم می‌کند، بلکه به‌طور مستقیم بر شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و صنعتی هر منطقه اثرگذار است. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که توسعه خطوط ریلی، به‌ویژه در مناطق محروم و کوهستانی، می‌تواند موتور محرک رشد پایدار باشد.

استان چهارمحال و بختیاری به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و کوهستانی بودن، سال‌ها با محدودیت‌های ارتباطی مواجه بوده است. نبود مسیرهای حمل‌ونقل مناسب، هزینه‌های بالای لجستیک و دشواری دسترسی به بازارهای ملی و بین‌المللی، این استان را در وضعیت انزوای نسبی قرار داده است. همین شرایط موجب شده که سرعت توسعه صنعتی و اقتصادی استان نسبت به سایر مناطق کشور کندتر باشد.

در چنین شرایطی، پروژه راه‌آهن مبارکه – سفیددشت – شهرکرد به‌عنوان یک طرح ملی و راهبردی مطرح شده است. این پروژه نه‌تنها استان را به شبکه ریلی کشور متصل می‌کند، بلکه می‌تواند مسیر تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، توسعه گردشگری و افزایش بهره‌وری اقتصادی باز کند. کارشناسان معتقدند این طرح نقطه عطفی در تاریخ توسعه استان خواهد بود.

مطالعات متعدد نشان داده‌اند که اتصال مناطق مختلف به شبکه ریلی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، بهبود گردش کالا و افزایش بهره‌وری اقتصادی را به‌دنبال دارد. در واقع، راه‌آهن به‌عنوان یک زیرساخت بنیادین، زمینه‌ساز رشد سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت داخلی و خارجی می‌شود. این موضوع برای استان چهارمحال و بختیاری که ظرفیت‌های فراوانی در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی و گردشگری دارد، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

بنابراین، احداث این خط ریلی نه‌تنها یک پروژه عمرانی ساده نیست، بلکه راه‌حلی برای برون‌رفت استان از بن‌بست جغرافیایی و محدودیت‌های تاریخی در حوزه حمل‌ونقل محسوب می‌شود. این طرح می‌تواند مسیر تازه‌ای برای شکوفایی اقتصادی و اجتماعی استان باز کند و جایگاه چهارمحال و بختیاری را در نقشه توسعه ملی ارتقا دهد.

پروژه راه آهن ۴ همت اعتبار نیاز دارد

جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری، در بازدیدی که از ایستگاه راه‌آهن شهرکرد داشته بود گفته بود: پیشرفت کلی پروژه حدود ۵۰ درصد است.

وی بیان داشت: تکمیل راه آهن استان چهارمحال و بختیاری نیازمند ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار است که اگر اعتبارات تزریق شود، سال آینده راه آهن به بهره‌برداری می‌رسد.

اتصال ریلی، دسترسی گردشگران داخلی و خارجی را آسان‌تر می‌کند

علی محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت راه‌آهن مبارکه – سفیددشت – شهرکرد گفت: اتصال استان به شبکه ریلی کشور هزینه‌های حمل‌ونقل را به‌شدت کاهش می‌دهد و این موضوع باعث افزایش رقابت‌پذیری تولیدات استان در بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد. او تأکید کرد که این پروژه زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار است.

وی افزود: صنایع تبدیلی، کشاورزی و گردشگری بیشترین بهره را از این پروژه خواهند برد. دسترسی آسان به بازارها و کاهش هزینه‌های لجستیک، امکان توسعه این صنایع را فراهم می‌کند و سرمایه‌گذاران جدید به دلیل وجود زیرساخت مناسب، علاقه‌مند به ورود به استان خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: راه‌آهن علاوه بر اثرات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای نیز دارد. افزایش ارتباطات، کاهش مهاجرت و ارتقای کیفیت زندگی مردم از جمله نتایج این پروژه خواهد بود. همچنین امکان سفر آسان و ارزان برای مردم فراهم می‌شود که خود به بهبود رفاه اجتماعی کمک می‌کند.

محمدی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان گفت: اتصال ریلی، دسترسی گردشگران داخلی و خارجی را آسان‌تر می‌کند و موجب رونق صنعت گردشگری خواهد شد. این موضوع به افزایش درآمدهای استان و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در حوزه گردشگری منجر خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی البته به چالش‌های پروژه نیز اشاره کرد و گفت محدودیت‌های مالی، شرایط سخت جغرافیایی و ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی طرح هستند. با این حال، اگر مدیریت پروژه به‌درستی انجام شود، این چالش‌ها قابل حل خواهند بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد که با تکمیل پروژه، استان چهارمحال و بختیاری به یکی از مسیرهای مهم حمل‌ونقل کشور تبدیل خواهد شد. این موضوع جایگاه استان را در نقشه توسعه ملی ارتقا می‌دهد و فرصت‌های تازه‌ای برای رشد اقتصادی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: روند اجرای طرح راه‌آهن شهرکرد–سفیددشت–مبارکه با شتاب در حال پیشرفت است و از زمان آغاز عملیات ریل‌گذاری این مسیر در ۱۷ تیرماه امسال تاکنون ۴۰۰ شاخه ریل معادل سه هزار و ۶۰۰ متر از مسیر ریل‌گذاری شده است.

پیشرفت ۵۷ درصدی پروژه راه‌آهن شهرکرد – سفیددشت – مبارکه

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: پروژه راه‌آهن شهرکرد – سفیددشت – مبارکه به طول ۹۰ کیلومتر با مشارکت پنج پیمانکار در بخش‌های مختلف زیرسازی، ایستگاه‌ها و روسازی در حال اجراست و تاکنون ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

سید احسان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر دو پیمانکار بخش زیرسازی با پیشرفت حدود ۸۰ درصد مشغول فعالیت هستند و موانع پیشین که موجب کندی روند اجرا شده بود با پیگیری‌های مستمر برطرف شده است. وی افزود پیمانکاران اکنون با سرعت بیشتری عملیات اجرایی را پیش می‌برند.

وی ادامه داد: دو پیمانکار دیگر مسئول احداث ایستگاه‌های راه‌آهن شهرکرد و سفیددشت هستند و پیمانکار روسازی نیز تاکنون حدود هفت درصد پیشرفت داشته است. به گفته حسینی، مجموع پیشرفت فیزیکی طرح به ۵۷ درصد رسیده است.

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان با اشاره به تأمین مصالح مورد نیاز گفت: تاکنون ۸۸۵ شاخه ریل معادل ۹۴۰ تُن وارد استان شده که حدود هشت کیلومتر مسیر را پوشش می‌دهد و از این میزان سه هزار و ۶۰۰ متر ریل‌گذاری انجام شده است.

وی افزود: در بخش مربوط به استان اصفهان نیز، موضوع تملک اراضی و معارضین در محدوده ایستگاه حسن‌آباد در دست پیگیری است و مذاکرات با مالکان برای رفع این موانع ادامه دارد.

حسینی درباره منابع مالی پروژه توضیح داد: عملیات اجرایی راه‌آهن شهرکرد – سفیددشت – مبارکه از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و تاکنون حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال هزینه شده است. برای تکمیل این پروژه حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که در صورت تأمین، پیش‌بینی می‌شود طرح تا پایان دولت به بهره‌برداری برسد.

وی یادآور شد: با بهره‌برداری از راه‌آهن شهرکرد – سفیددشت – مبارکه، استان چهارمحال و بختیاری به شبکه ریلی کشور متصل خواهد شد؛ موضوعی که نقشی اساسی در توسعه اقتصادی، حمل‌ونقل بار، جابه‌جایی مسافر و رونق گردشگری استان ایفا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات ریل گذاری پروژه ملی راه آهن مبارکه – سفیددشت – شهرکرد که از طرح‌های کلیدی توسعه حمل ونقل ریلی کشور به شمار می‌رود، حدود ۵ ماه پیش آغاز شده و اکنون در حال پیشروی است.

ریل گذاری از ایستگاه شهرکرد آغاز شده و تاکنون در محدوده‌ای به شعاع ۳۰۰ متر از این ایستگاه، بیش از ۵ کیلومتر مسیر آماده سازی و لایه نخست ساب بالاست و بالاست تکمیل شده است. همزمان با آماده سازی بستر، فرآیند نصب ریل نیز با سرعت در حال انجام است.

تاکنون بیش از ۸۲۰۰ تن ریل از سوی شرکت ذوب آهن اصفهان برای اجرای این پروژه تحویل داده شده و زیرسازی مسیر به طول ۱۰٬۵۰۰ متر در محدوده شهرکرد آماده بهره برداری برای ادامه عملیات ریل گذاری است.

همچنین، تا پایان سالجاری حدود ۸ کیلومتر دیگر از مسیر در محدوده استان چهارمحال و بختیاری توسط پیمانکار زیرسازی تکمیل و در اختیار پیمانکار روسازی قرار خواهد گرفت.

با تکمیل این طرح، راه آهن مبارکه – سفیددشت – شهرکرد ضمن اتصال مرکز استان چهارمحال و بختیاری به شبکه سراسری ریلی کشور، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های حمل ونقل، تسهیل جابه جایی بار و مسافر و رونق اقتصادی منطقه ایفا خواهد کرد.