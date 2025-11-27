منتظری: تفکر بسیجی منشأ کمالات معنوی و فضایل اخلاقی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا منتظری، صبح پنج‌شنبه در اولین یادواره ۱۶۰ شهید کارکنان مالیاتی فارس اظهار کرد: ایام هفته بسیج همواره یادآور ارزش‌ها و باورهایی است که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است.

وی افزود: تفکر بسیجی در حقیقت همان اخلاص، پاک‌دستی، شریف‌بودن، صداقت، نجابت، رشادت و شجاعت است؛ ویژگی‌هایی که مصداق بارز «هر آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند» به شمار می‌رود و حضور فعال و راست‌قامت در میدان عمل را معنا می‌بخشد.

منتظری ادامه داد: تفکر بسیجی، استراتژی‌ای راهبردی و سرمایه‌ای گران‌سنگ برای انقلاب اسلامی است که باید قدر آن دانسته شود. اگر این تفکر در جامعه نهادینه و با اخلاص و ایمان ادامه یابد، به کمالات معنوی و فضائل اخلاقی منجر خواهد شد.

وی با اشاره به نقش تفکر بسیجی در شکل‌گیری فرهنگ ایثار و شهادت گفت: شهدا به مرتبه والای حیات جاودان دست یافته‌اند و نقطه آغاز این مسیر، همان تفکر بسیجی و اخلاص در عمل بوده است. یکی از مقامات بزرگ شهدا، رسیدن به حیات ابدی است و این همان وعده‌ای است که خداوند به بندگان خالص خود داده است.

مدیرکل امور مالیاتی فارس تأکید کرد: اگر انسان‌ها از مرگ هراس دارند، باید بدانند که حیات جاودان در سایه شهادت و روحیه بسیجی تحقق می‌یابد؛ همان تفکری که پیوندی ناگسستنی با معنویت، انسانیت و خدمت صادقانه دارد.