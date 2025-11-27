به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید فرجیان‌زاده در همایش اقتدار بسیجیان شهرستان بوئین‌زهرا با اشاره به سالروز تشکیل بسیج مستضعفین اظهار داشت: پنجم آذرماه یادآور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ برای تأسیس بسیج است؛ نهادی مردمی که با تصویب مجلس شورای اسلامی در دی‌ماه ۱۳۵۹ رسمیت یافت و در دوران دفاع مقدس نقشی سرنوشت‌ساز ایفا کرد.

وی افزود: بسیج یک سازمان صرفاً نظامی نیست، بلکه از دل مردم برخاسته و برای مردم فعالیت می‌کند. این نهاد توانسته است با استفاده از ظرفیت گسترده نیروهای مردمی، خدمات ارزشمند و قابل‌قبولی را در عرصه‌های مختلف به جامعه ارائه دهد.

معاون هماهنگ‌کننده نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه با تأکید بر اینکه «بسیج در صف اول خدمت‌رسانی به مردم قرار دارد» گفت: الگوی حقیقی بسیجیان، امیرالمؤمنین علی (ع) است و بر همین مبنا، بسیجیان در عرصه‌هایی همچون خدمت‌رسانی، محرومیت‌زدایی، جهاد سازندگی و مأموریت‌های اجتماعی کارنامه‌ای درخشان از خود به‌جا گذاشته‌اند. امروز نیز بسیج با برخورداری از ۲۳ قشر تخصصی، پیشتاز ارائه خدمات به مردم است و به این رسالت مردمی افتخار می‌کند.

سردار فرجیان‌زاده در ادامه به نقش بسیج در جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: بسیج به عنوان نهادی مردمی همواره نقشی تعیین‌کننده در تحقق اهداف انقلاب اسلامی داشته است؛ از دفاع از مرزها در جنگ تحمیلی تا حضور گروه‌های جهادی در دفاع مقدس ۱۲ روزه و فعالیت در عرصه‌های سازندگی، اقتصاد، فرهنگ، علم و مدیریت بحران‌ها. امروز تفکر بسیجی به یک گفتمان فرامنطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است.