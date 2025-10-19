به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر شالبافیان صبح یکشنبه در سفر به شهرستان کوه‌چنار در استان فارس گفت: وجود مسیر پرتردد و موقعیت اقلیمی منحصربه‌فرد این شهرستان، امکان تبدیل آن به یکی از مقاصد مهم گردشگری بین‌راهی را فراهم کرده است که باید با ایجاد جاذبه‌های کوتاه‌مدت مانند پل‌های شیشه‌ای یا مراکز تفریحی سبک، مسافران را ترغیب کنیم تا در منطقه توقف کرده و از خدمات گردشگری استفاده کنند.

وی با اشاره به نمونه موفق پل شیشه‌ای اردبیل ادامه داد: تنها با جذب یک صدم از حجم تردد ۴۰ میلیون نفری سالانه در این محور، می‌توان تحول چشم‌گیری در اقتصاد محلی ایجاد کرد. تجربه اردبیل نشان داد که چنین پروژه‌هایی بازده بالایی دارند و می‌توان سرمایه‌گذاران آن طرح‌ها را برای حضور در این منطقه نیز دعوت کرد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین بر حمایت ویژه وزارتخانه از پروژه‌های بوم‌گردی در مناطق روستایی تأکید کرد و افزود: برای طرح‌های بوم‌گردی در روستاها، تسهیلات ۴ درصدی تا سقف ۴ میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم که در صورت رعایت ضوابط و پیشرفت فیزیکی، می‌تواند جنبه بلاعوض هم پیدا کند.

شالبافیان در حوزه صنایع‌دستی نیز از آمادگی وزارتخانه برای پرداخت تسهیلات حمایتی خبر داد و گفت: فعالان صنایع‌دستی این منطقه می‌توانند با تأیید اداره‌کل استان، برای دریافت تسهیلات معرفی شوند. استقبال از دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی همچون جاجیم‌بافی و گلیم‌بافی نشان‌دهنده ظرفیت بالای منطقه در این حوزه است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه پروژه‌های بین‌راهی نیازمند هماهنگی با سایر نهادها هستند، تصریح کرد: در صورت تأمین مجوزهای لازم و پیشرفت فیزیکی مناسب، وزارتخانه می‌تواند برای تکمیل این پروژه‌ها نیز حمایت‌های مالی و تسهیلاتی در نظر بگیرد.