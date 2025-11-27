  1. استانها
  2. تهران
۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۷

میراث تهران:ضوابط جدید ساخت‌وساز در حریم جهانی کاخ گلستان تدوین می‌شود

میراث تهران:ضوابط جدید ساخت‌وساز در حریم جهانی کاخ گلستان تدوین می‌شود

تهران- معاون میراث فرهنگی استان تهران از تدوین و اعلام ضوابط جدید برای ساخت‌وساز در حریم جهانی کاخ گلستان خبر داد.

مرتضی ادیب زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدوین و اعلام ضوابط جدید برای ساخت‌وساز در حریم جهانی کاخ گلستان خبر داد.

معاون میراث فرهنگی استان تهران، با اشاره به لزوم بازنگری در ضوابط ساخت‌وساز در محدوده این اثر جهانی، گفت: به‌زودی تصمیمات تازه‌ای در ارتباط با ساخت‌وساز در حریم کاخ گلستان اتخاذ خواهد شد.

وی افزود: تلاش ما این است که به مجموعه‌ای از ضوابط مشخص برسیم تا در روند صدور مجوزها امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر فراهم شود و شهرداری نیز بتواند برنامه‌ریزی‌های آینده خود را برای بافت تاریخی بر اساس همین ضوابط تنظیم کند.

ادیب‌زاده تاکید کرد که هدف اصلی، حفاظت بهتر از حریم تاریخی و رعایت ملاحظات میراثی در هرگونه مداخله شهری است.

کد خبر 6669851

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ماهور DE ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      میراث فرهنگی جزوی از اجداد ما ایرانی هاست و نگهداری اونها هم وظیفه ی ما

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها