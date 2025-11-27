مرتضی ادیب زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدوین و اعلام ضوابط جدید برای ساخت‌وساز در حریم جهانی کاخ گلستان خبر داد.

معاون میراث فرهنگی استان تهران، با اشاره به لزوم بازنگری در ضوابط ساخت‌وساز در محدوده این اثر جهانی، گفت: به‌زودی تصمیمات تازه‌ای در ارتباط با ساخت‌وساز در حریم کاخ گلستان اتخاذ خواهد شد.

وی افزود: تلاش ما این است که به مجموعه‌ای از ضوابط مشخص برسیم تا در روند صدور مجوزها امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر فراهم شود و شهرداری نیز بتواند برنامه‌ریزی‌های آینده خود را برای بافت تاریخی بر اساس همین ضوابط تنظیم کند.

ادیب‌زاده تاکید کرد که هدف اصلی، حفاظت بهتر از حریم تاریخی و رعایت ملاحظات میراثی در هرگونه مداخله شهری است.