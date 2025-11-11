ساخت‌ و ساز غیرمجاز در حریم باغ ارم شیراز مشاهده نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق زارع از بررسی بازدید میدانی کارشناسان این اداره‌کل از محدوده‌های سه‌گانه حریم باغ جهانی ارم خبر داد و گفت: در پی انتشار برخی اخبار و گزارش‌هایی در فضای مجازی مبنی‌بر انجام ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بلندمرتبه‌سازی در اطراف این اثر جهانی، تیم کارشناسی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس از محل بازدید کرد و نتایج بررسی‌ها نشان داد که هیچ‌گونه تخلفی در محدوده‌های حساس حریم درجه یک و دو مشاهده نشده است.

وی ادامه داد: بر اساس ضوابط مصوب، حداکثر ارتفاع مجاز در حریم درجه یک ۹.۵ و در حریم درجه دو ۱۲‌.۵ متر است و بررسی‌ها نشان داد کلیه ساخت‌وسازهای موجود در این محدوده‌ها با این ضوابط مطابقت دارند.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس افزود: اختلاف ارتفاع حدود ۲ متر در برخی ساختمان‌ها مربوط به ضوابط حریم قدیمی است که پیش‌تر تا ۱۴ متر ارتفاع را مجاز می‌دانستند.

زارع با اشاره به محدوده حریم درجه سه گفت: در این بخش، ساخت‌وسازها طبق ضوابط بازنگری‌شده طرح تفصیلی شهر شیراز انجام می‌شود و معمولاً ارتفاع ساختمان‌ها در این محدوده به ۶ طبقه می‌رسد.

وی ادامه داد: ساختمان‌های بلندمرتبه‌ای که در شمال‌غربی میدان علم مشاهده می‌شوند، خارج از سه حریم مصوب باغ ارم قرار دارند و ارتباطی با ضوابط حفاظتی این اثر ثبت جهانی ندارند.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس در پایان تصریح کرد: حفاظت از حریم آثار تاریخی، به‌ویژه آثار جهانی همچون باغ ارم، از اولویت‌های اصلی میراث فرهنگی فارس است و هرگونه ساخت‌وساز در محدوده‌های مجاز، تحت نظارت دقیق کارشناسان انجام خواهد شد.